إعلان قائمة المنتخب الإماراتي لمواجهة ماليزيا في تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023

أعلن الهولندي فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب الإماراتي، عن قائمة اللاعبين المشاركين في معسكر البحرين.

ويُقيم الأبيض الإماراتي معسكرًا تدريبيًّا خلال الفترة من الـ 25 من أغسطس إلى الـ 1 من سبتمبر استعدادًا لمواجهة منتخب ماليزيا يوم الـ10 من سبتمبر في كوالالمبور ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

ويعود المنتخب إلى الإمارات في الأول من سبتمبر، ثم يغادر إلى ماليزيا في الـ 4 من سبتمبر للانتظام في معسكر أخير يضع خلاله المدرب اللمسات الفنية الأخيرة قبل المباريات الرسمية.

استعداداً لمواجهة ماليزيا في تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 27 لاعباً في قائمة منتخبنا الوطني لمعسكر البحرين ..

التفاصيل : https://t.co/EIfNjCAP6i#منتخب_الإمارات#الأبيض pic.twitter.com/rZdTz3Y2Wz — UAE NT (@uaent2019) August 21, 2019

وضمت القائمة 27 لاعباً، إذ كان أبرزهم الدولي عمر عبد الرحمن ”عموري“ مهاجم الجزيرة، وحمدان الكمالي مدافع الوحدة.

وشملت حراسة المرمى كلًّا من: علي خصيف وعادل الحوسني وخالد عيسى ومحمد الشامسي.

الدفاع: حسن المحرمي، وسالم راشد، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس والحسن صالح، ووليد عباس ومحمد شاكر، وبندر الأحبابي، وحمدان الكمالي، ومحمد برغش.

الوسط: خلفان مبارك- عمر عبد الرحمن، وماجد سرور، وإسماعيل الحمادي، وأحمد برمان، حبيب الفردان، طارق أحمد وخليل الحمادي، وعلي صالح، وعلي سالمين.

الهجوم: علي مبخوت، وأحمد خليل، ومحمد العكبري.