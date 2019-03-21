المنتخب الإماراتي يقلب الطاولة على منافسه السعودي في مباراة ودية (فيديو)

تغلب المنتخب الإماراتي 2/1 على منافسه السعودي، في مباراة ودية؛ استعدادًا للاستحقاقات القادمة، الخميس.

وكان المنتخب السعودي البادئ بالتسجيل عبر عبدالعزيز البيشي في الدقيقة 18، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

وقلب الأبيض الإماراتي النتيجة لصالحه في الشوط الثاني، بعدما سجل بندر الأحبابي في الدقيقة 54، في حين سجل علي مبخوت الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 63.

وشاهد المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك المباراة من مدرجات استاد آل نهيان بعد مؤتمر صحفي لتقديمه رسميًا أمام وسائل الإعلام مدربًا للأبيض.

ويلتقي منتخب الإمارات منافسه السوري يوم 26 من الشهر الحالي، في حين يلعب الأخضر السعودي مع غينيا الاستوائية يوم 25 مارس.

بندر الأحبابي يسجل هدف التعادل لمنتخبنا الوطني في مرمى منتخب #السعودية في الدقيقة 54#الأبيض pic.twitter.com/mJgFyXAOKb — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٢١ مارس ٢٠١٩