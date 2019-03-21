أهداف مباراة السعودية والإمارات.. 2/1 للأبيض (فيديو)

تقدم المنتخب السعودي، على مضيفه الإماراتي بهدف دون ردّ سجله عبدالفتاح آدم، خلال المباراة الودية التي تجمع المنتخبين في أبوظبي استعدادًا لتصفيات كأس آسيا وكأس العالم.

ويقود المنتخب السعودي المدرب الوطني يوسف عنبر، فيما يقود الإمارات سليم عبدالرحمن.

وأعلنت الإمارات التعاقد مع مدرب السعودية السابق بيرت فان مارفيك، حيث سيتولى مهام الأبيض عقب نهاية المعسكر الحالي.

وتعادل بندر الأحبابي للإمارات في الدقيقة 54.

بندر الأحبابي يسجل هدف التعادل لمنتخبنا الوطني في مرمى منتخب #السعودية في الدقيقة 54#الأبيض pic.twitter.com/mJgFyXAOKb — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٢١ مارس ٢٠١٩

وتقدم علي مبخوت للإمارات في الدقيقة 63.