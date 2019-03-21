أهداف مباراة السعودية والإمارات.. 2/1 للأبيض (فيديو)

أهداف مباراة السعودية والإمارات.. 2/1 للأبيض (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

تقدم المنتخب السعودي، على مضيفه الإماراتي بهدف دون ردّ سجله عبدالفتاح آدم، خلال المباراة الودية التي تجمع المنتخبين في أبوظبي استعدادًا لتصفيات كأس آسيا وكأس العالم.

ويقود المنتخب السعودي المدرب الوطني يوسف عنبر، فيما يقود الإمارات سليم عبدالرحمن.

وأعلنت الإمارات التعاقد مع مدرب السعودية السابق بيرت فان مارفيك، حيث سيتولى مهام الأبيض عقب نهاية المعسكر الحالي.

وتعادل بندر الأحبابي للإمارات في الدقيقة 54.

وتقدم علي مبخوت للإمارات في الدقيقة 63.

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