شباب الأهلي دبي يعلن رسميًا ضم الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا

أعلن نادي شباب الأهلي دبي، اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع الأرجنتيني فيدريكو كارتبايا، لاعب فريق ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، الذي يجيد اللعب في خانة الجناح والوسط المهاجم، حيث وقع اللاعب على العقد الذي سينضم بموجبه إلى الفريق لتعزيز تشكيلته في الموسم الجديد.

ولد كارتابيا بمدينة روزاريو الأرجنتينية في العشرين من يناير 1993، وبدأ مشواره مع كرة القدم في سن مبكرة مع فريق فالنسيا الأسباني قبل أن تتم إعارته إلى كردوبا، الذي انتقل منه إلى ديبرتيفو لاكرونا، كما ارتدى كارتابيا شعار المنتخب الأرجنتيني وشارك في عدد من المباريات مع منتخب تحت 20 سنة.

وعقب التوقيع أكد اللاعب سعادته بالانضمام إلى شباب الأهلي، مبينًا أنه فضل شباب الأهلي على عدد من العروض التي تلقاها مؤخرًا، معربًا عن أمله في خوض تجربة احترافية ناجحة يسعى من خلالها لتقديم أفضل ما يملك، والظهور بشكل جيد ومساعدة الفريق في تحقيق أهدافه خلال الموسم المقبل، متمنياً أن يوفق في تقديم الإضافة الفنية المطلوبة.

يُذكر أن شباب الأهلي قد أنهى الموسم الماضي في الوصافة برصيد 53 نقطة، بفارق 6 نقاط عن البطل نادي الشارقة.