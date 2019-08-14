شباب الأهلي دبي يتلقى دعوة من برشلونة لمعايشة اللاعب عادل وجدان لتدريبات الفريق

أعلن نادي شباب الأهلي دبي عن تلقي لاعبه عادل وجدان دعوة رسمية للمشاركة في تدريبات برشلونة الإسباني.

وأصدر نادي شباب الأهلي بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات ”تويتر“ قال فيه: ”نادي شباب الأهلي يتلقى دعوة من نادي برشلونة الإسباني بخصوص اللاعب عادل وجدان للمشاركة بتدريبات الفريق في إسبانيا“.

نادي شباب الأهلي يتلقى دعوة من نادي برشلونة الأسباني بخصوص اللاعب عادل وجدان للمشاركة بتدريبات الفريق في اسبانيا pic.twitter.com/lFtz2pZ7WO — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) August 14, 2019

عادل البالغ من العمر 19 عامًا مقيد في قائمة شباب الأهلي من بين اللاعبين المقيمين، وشارك وجدان في 4 مباريات مع شباب الأهلي الموسم الماضي، وهو أول مواسمه مع الفريق الأول بالنادي.

تأتي تلك الدعوة بعد تألق وجدان في معسكر شباب الأهلي بإسبانيا، استعدادًا للموسم الجديد، والذي حظي بمتابعة كشافي النادي الكتالوني.