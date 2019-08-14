شباب الأهلي دبي يتلقى دعوة من برشلونة لمعايشة اللاعب عادل وجدان لتدريبات الفريق

شباب الأهلي دبي يتلقى دعوة من برشلونة لمعايشة اللاعب عادل وجدان لتدريبات الفريق

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن نادي شباب الأهلي دبي عن تلقي لاعبه عادل وجدان دعوة رسمية للمشاركة في تدريبات برشلونة الإسباني.

وأصدر نادي شباب الأهلي بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات ”تويتر“ قال فيه: ”نادي شباب الأهلي يتلقى دعوة من نادي برشلونة الإسباني بخصوص اللاعب عادل وجدان للمشاركة بتدريبات الفريق في إسبانيا“.

عادل البالغ من العمر 19 عامًا مقيد في قائمة شباب الأهلي من بين اللاعبين المقيمين، وشارك وجدان في 4 مباريات مع شباب الأهلي الموسم الماضي، وهو أول مواسمه مع الفريق الأول بالنادي.

تأتي تلك الدعوة بعد تألق وجدان في معسكر شباب الأهلي بإسبانيا، استعدادًا للموسم الجديد، والذي حظي بمتابعة كشافي النادي الكتالوني.