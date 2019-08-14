فواز عوانه يعود إلى بني ياس بعد مباراتين فقط مع الوحدة

أعلن مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم عودة اللاعب فواز عوانه إلى نادي بني ياس بعد انتهاء إعارته.

وقال الوحدة في بيان رسمي: ”نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي بني ياس لكرة القدم على مساندة فريق الوحدة في المهمة الآسيوية وتسهيل كافة الإجراءات لانتقال اللاعب فواز عوانه وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الماضية“.

ووجه نادي الوحدة الشكر إلى فواز عوانه على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق، حيثُ سيعود اللاعب لصفوف فريقه – بني ياس – وذلك بعد انتهاء فترة إعارته.

وشارك اللاعب مع نادي الوحدة في مباراتين فقط بدوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي، حيث خرج الوحدة من دور الـ16.

كان الوحدة قد أعلن عن ضم اللاعب في الـ30 من يوليو الماضي لدعم صفوف الفريق في دوري أبطال آسيا.