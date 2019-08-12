جوليانو يقود نادي النصر السعودي لتخطي الوحدة والتأهل لدور الـ8 بدوري أبطال آسيا (فيديو)

جوليانو يقود نادي النصر السعودي لتخطي الوحدة والتأهل لدور الـ8 بدوري أبطال آسيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

قاد البرازيلي جوليانو نادي النصر السعودي إلى دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما أحرز هدفين ونجح في قلب تأخر فريقه بهدف إلى فوز 3-2 على مستضيفه الوحدة الإماراتي، اليوم الإثنين.

ومنح محمد برغش التقدم للوحدة في الدقيقة 27، لكن النصر أنهى الشوط الأول متقدمًا 2-1.

وأدرك المغربي عبدالرزاق حمدالله التعادل في الدقيقة 41 ثم وضع جوليانو النصر في المقدمة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وعاد جوليانو ليضيف الهدف الثالث لبطل الدوري السعودي في الدقيقة 62.

وقلص الأرجنتيني سيباستيان تيجالي الفارق للوحدة قبل 11 دقيقة من النهاية.

وتأهل النصر بعد انتصاره 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

https://twitter.com/beINSPORTS_MENA/status/1160965384763088903