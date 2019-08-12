جوليانو يقود نادي النصر السعودي لتخطي الوحدة والتأهل لدور الـ8 بدوري أبطال آسيا (فيديو)

قاد البرازيلي جوليانو نادي النصر السعودي إلى دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما أحرز هدفين ونجح في قلب تأخر فريقه بهدف إلى فوز 3-2 على مستضيفه الوحدة الإماراتي، اليوم الإثنين.

ومنح محمد برغش التقدم للوحدة في الدقيقة 27، لكن النصر أنهى الشوط الأول متقدمًا 2-1.

وأدرك المغربي عبدالرزاق حمدالله التعادل في الدقيقة 41 ثم وضع جوليانو النصر في المقدمة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وعاد جوليانو ليضيف الهدف الثالث لبطل الدوري السعودي في الدقيقة 62.

وقلص الأرجنتيني سيباستيان تيجالي الفارق للوحدة قبل 11 دقيقة من النهاية.

وتأهل النصر بعد انتصاره 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

هدف ⚽️ محمد برغش يضع أصحاب السعادة @AlWahdaFCC في المقدمة في إياب ثمن نهائي #دوري_أبطال_آسيا الوحدة الإماراتي 1 النصر السعودي 0 #ACL2019 pic.twitter.com/PQGmL3EUMO — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 12, 2019

هدف ⚽️ عبدالرزاق حمدالله يُدرك التعادل للعالمي @AlNassrFC في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لإياب دور الـ 16 من #دوري_أبطال_آسيا الوحدة الإماراتي 1 النصر السعودي 1 #ACL2019 pic.twitter.com/22EIUrVqJ2 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 12, 2019

هدف ⚽️ جوليانو دي باولا يهدي التقدم للعالمي بالثاني في الوقت بدل الضائع بعد جملة فنية جميلة! الوحدة الإماراتي 1 النصر السعودي 2 #ACL2019 pic.twitter.com/ReiXslsLUL — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 12, 2019

هدف ⚽️ جوليانو يعود يسجل الثالث للعالمي @AlNassrFC في إياب ثمن نهائي #دوري_أبطال_آسيا الوحدة الإماراتي 1 النصر السعودي 3 #ACL2019 pic.twitter.com/FgxYUFlyhJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 12, 2019

https://twitter.com/beINSPORTS_MENA/status/1160965384763088903