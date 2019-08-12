أهداف مباراة النصر والوحدة.. 3-2 للعالمي (فيديو)

تقدم محمد برغش لاعب نادي الوحدة الإماراتي بهدف في شباك نظيره النصر السعودي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ”آل نهيان“ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في قمة كروية مثيرة في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقابل برغش عرضية ليونارد بقدمه مسجلًا هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 27 من الشوط الأول.

وتعادل عبدالرزاق حمدالله لنصر قبيل نهاية الشوط الأول من رأسية قوية، وتبعه جولينا بالهدف الثاني للعالمي.

ومع بداية الشوط الثاني نجح جولينا في إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وفي الدقيقة 78 قلص تيغالي النتيجة وأحرز الهدف الثاني للوحدة.

هدف ⚽️ محمد برغش يضع أصحاب السعادة @AlWahdaFCC في المقدمة في إياب ثمن نهائي #دوري_أبطال_آسيا الوحدة الإماراتي 1 النصر السعودي 0 #ACL2019 pic.twitter.com/PQGmL3EUMO — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 12, 2019

هدف ⚽️ عبدالرزاق حمدالله يُدرك التعادل للعالمي @AlNassrFC في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لإياب دور الـ 16 من #دوري_أبطال_آسيا الوحدة الإماراتي 1 النصر السعودي 1 #ACL2019 pic.twitter.com/22EIUrVqJ2 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 12, 2019

هدف ⚽️ جوليانو دي باولا يهدي التقدم للعالمي بالثاني في الوقت بدل الضائع بعد جملة فنية جميلة! الوحدة الإماراتي 1 النصر السعودي 2 #ACL2019 pic.twitter.com/ReiXslsLUL — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 12, 2019

هدف ⚽️ جوليانو يعود يسجل الثالث للعالمي @AlNassrFC في إياب ثمن نهائي #دوري_أبطال_آسيا الوحدة الإماراتي 1 النصر السعودي 3 #ACL2019 pic.twitter.com/FgxYUFlyhJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 12, 2019

https://twitter.com/beINSPORTS_MENA/status/1160965384763088903

وانتهت مباراة الذهاب في الرياض بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقابل الفريقان من قبل 3 مرات بدأت بلقاء ودي العام 2005 حسمه التعادل بهدفين لكل منهما، ثم فوز النصر برباعية وديًا في دورة ودية العام 2012 ثم التعادل في لقاء الذهاب بين الفريقين.