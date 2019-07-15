رسميًا.. الوصل الإماراتي يضم البرازيلي ناتان (صورة)

أعلن نادي الوصل الإماراتي، رسميًا، اليوم الإثنين، تعاقده مع اللاعب البرازيلي ناتان.

وقال الوصل عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”الوصل يتعاقد رسميًا مع الظهير الأيمن البرازيلي ناتان، على أن يتم تسجيله في فئة اللاعبين المقيمين“.

ولم يكشف الوصل عن مدة العقد أو التفاصيل المالية للصفقة.

وتعاقد الوصل حتى الآن مع فرناندو جايبور وخواكين بيريز وحبوش صالح وبشير الحسن ولوكاس جالفاو ومحمد البيرق وويلتون سواريز.

واحتل الوصل المركز التاسع في الدوري الإماراتي الموسم الماضي (2018/2019)، علمًا أن الفريق يستهل مشواره موسم 2019/2020 بمواجهة النصر يوم 20 سبتمبر المقبل.