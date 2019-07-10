نادي الوصل الإماراتي يعلن وصول فرناندو جايبور للانضمام إلى كتيبة ”الإمبراطور“ (شاهد)

نادي الوصل الإماراتي يعلن وصول فرناندو جايبور للانضمام إلى كتيبة ”الإمبراطور“ (شاهد)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن نادي الوصل الإماراتي ترحيبه بالمهاجم الأكوادوري فرناندو جايبور القادم من إنديبندينتي الأرجنتيني.

ووصل جايبور إلى مدينة دبي مساء الأربعاء ليكون أحد المحترفين الأجانب في قائمة الوصل للموسم الجديد 2019 -2020.

ويستعد جايبور للانخراط في برنامج الإعداد للموسم الكروي الجدي والذي سينطلق بداية الأسبوع المقبل.

وتضم قائمة المحترفين الأجانب في الوصل إلى جانب جايبور 4 برازيليين هم فابيو ليما، ورونالدو مينيديز وويلتون سواريز ولوكاس جالفاو، إلا أن الأقرب هو خروج مينيديز من القائمة، نظرًا لإجرائه عملية جراحية ستبعده فترة عن الملاعب.

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