نادي الوصل الإماراتي يعلن وصول فرناندو جايبور للانضمام إلى كتيبة ”الإمبراطور“ (شاهد)

أعلن نادي الوصل الإماراتي ترحيبه بالمهاجم الأكوادوري فرناندو جايبور القادم من إنديبندينتي الأرجنتيني.
ووصل جايبور إلى مدينة دبي مساء الأربعاء ليكون أحد المحترفين الأجانب في قائمة الوصل للموسم الجديد 2019 -2020.
ويستعد جايبور للانخراط في برنامج الإعداد للموسم الكروي الجدي والذي سينطلق بداية الأسبوع المقبل.
مرحبا بك في قلعة #الإمبراطور pic.twitter.com/cXMNthTVFH
— Al Wasl SC (@AlWaslSC) July 10, 2019
الإكوادوري فيرناندو غايبور يصل إلى #دبي لإجرائه الفحوصات الطبية تمهيداً لإنضمامه إلى قلعة #الإمبراطور .
Welcome to Dubai????????@fgaibor10 pic.twitter.com/duRRGJbUzP
— Al Wasl SC (@AlWaslSC) July 10, 2019
وتضم قائمة المحترفين الأجانب في الوصل إلى جانب جايبور 4 برازيليين هم فابيو ليما، ورونالدو مينيديز وويلتون سواريز ولوكاس جالفاو، إلا أن الأقرب هو خروج مينيديز من القائمة، نظرًا لإجرائه عملية جراحية ستبعده فترة عن الملاعب.