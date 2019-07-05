نادي الوصل الإماراتي يتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خواكين بيريز

أعلن نادي الوصل الإماراتي تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني خواكين بيريز، قادمًا من نادي ديفينسا الأرجنتيني.

وأصدر نادي الوصل بيانًا مقتضبًا قال فيه إنه سيتم تسجيل المهاجم الأرجنتيني في فئة اللاعبين المقيمين.

#الوصل يتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خواكين بيريز، قادما من نادي ديفينسا الأرجنتيني على ان يتم تسجيلة في فئة اللاعبين المقيمين. pic.twitter.com/Ii5J7dKq5G — Al Wasl SC (@AlWaslSC) July 5, 2019

وكان الوصل قد أعلن، مساء أمس، تعاقده مع حبوش صالح قادمًا من صفوف بني ياس، ليدافع عن القميص الأصفر خلال الموسم المقبل.

وقضى حبوش 10 سنوات بقميص بني ياس قبل أن يتفق مع ناديه على عدم تجديد العقد والرحيل بحثًا عن وجهة أخرى.

وأنهى الوصل الموسم الماضي في المركز التاسع في جدول ترتيب دوري الخليج العربي بـ34 نقطة، ويسعى إلى تحسين الأوضاع بالعودة من جديد للمنافسة على البطولات الموسم المقبل.