رسميًا.. نادي الوصل يتعاقد مع حبوش صالح (صورة)

أعلن نادي الوصل الإماراتي، الخميس، رسميًا، تعاقده مع حبوش سلطان، قادمًا من بني ياس الإماراتي.

وقال بني ياس في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”رسميًا.. شركة الوصل لكرة القدم تتعاقد مع حبوش صالح قادمًا من نادي بني ياس“.

ولم يكشف الوصل عن التفاصيل المالية للصفقة أو مدة العقد.

واحتل الوصل المركز التاسع في الدوري الإماراتي موسم 2018/2019، علمًا أنه يستهل مشواره في الدوري الإماراتي موسم 2019/2020 بمواجهة النصر.