شاهد.. بني ياس يحتفل بزفاف لاعبه الإسباني بيدرو كوندي على الطريقة الإماراتية (فيديو وصور)

شاهد.. بني ياس يحتفل بزفاف لاعبه الإسباني بيدرو كوندي على الطريقة الإماراتية (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

في واقعة، غريبة، احتفل اللاعب الإسباني بيدرو كوندي لاعب نادي بني ياس الإماراتي، بحفل زفافه على الطريقة الإماراتية.

وأقام بني ياس حفلًا للاعبه الإسباني بيدرو كوندي بمناسبة زفافه الذي كان قد أقامه أثناء فترة العطلة الصيفية في إسبانيا.

‏وقررت إدارة بني ياس مفاجأة مهاجمه الإسباني بتواجد فرقة شعبية تؤدي فن العيالة التراثي، حيث ارتدى كوندي الزي الإماراتي مع البشت الشعبي المعروف لدى العرسان الجدد.

ويلاقي بني ياس منافسه الشارقة، حامل اللقب، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإماراتي، يوم 22 أغسطس، علمًا أنه احتل المركز السادس موسم 2018/2019، حيث سجل له بيدرو كوندي 18 هدفًا، ليحتل المركز الثالث على لائحة هدافي المسابقة.