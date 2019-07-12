شاهد.. بني ياس يحتفل بزفاف لاعبه الإسباني بيدرو كوندي على الطريقة الإماراتية (فيديو وصور)

في واقعة، غريبة، احتفل اللاعب الإسباني بيدرو كوندي لاعب نادي بني ياس الإماراتي، بحفل زفافه على الطريقة الإماراتية.
وأقام بني ياس حفلًا للاعبه الإسباني بيدرو كوندي بمناسبة زفافه الذي كان قد أقامه أثناء فترة العطلة الصيفية في إسبانيا.
وقررت إدارة بني ياس مفاجأة مهاجمه الإسباني بتواجد فرقة شعبية تؤدي فن العيالة التراثي، حيث ارتدى كوندي الزي الإماراتي مع البشت الشعبي المعروف لدى العرسان الجدد.
ويلاقي بني ياس منافسه الشارقة، حامل اللقب، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإماراتي، يوم 22 أغسطس، علمًا أنه احتل المركز السادس موسم 2018/2019، حيث سجل له بيدرو كوندي 18 هدفًا، ليحتل المركز الثالث على لائحة هدافي المسابقة.
???????????? | هكذا كان احتفال عائلة #السماوي بزفاف هداف الفريق الإسباني بيدرو كوندي #مبروك_يا_معرس ???? pic.twitter.com/VExq4LIq1d
— نادي بني ياس (@BaniyasClub) July 11, 2019
???????? | بيدرو كوندي معلقاً على حفل زفافه في بني ياس: الإمارات بلدي الثاني ???????????????????? pic.twitter.com/pnVmy8O4kN
— نادي بني ياس (@BaniyasClub) July 11, 2019
???????????? | نادي بني ياس يحتفل بزفاف بيدرو كوندي ????⚪️
أقام اليوم نادي بني ياس حفلاً بهيجاً مليئ بالأجواء الأسرية والعائلية داخل البيت السماوي في ستاد الشامخة للاعب بيدرو كوندي بمناسبة زفافه والذي كان قد اقامه أثناء فترة العطلة الصيفية في أسبانيا. pic.twitter.com/LWHSabcqtV
— نادي بني ياس (@BaniyasClub) July 11, 2019