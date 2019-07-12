شاهد.. بني ياس يحتفل بزفاف لاعبه الإسباني بيدرو كوندي على الطريقة الإماراتية (فيديو وصور)

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بني ياس يلاقي منافسه الشارقة، حامل اللقب، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإماراتي، يوم 22 أغسطس.