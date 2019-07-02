الوصل الإماراتي يتعاقد مع الغاني بشير الحسن

الوصل الإماراتي يتعاقد مع الغاني بشير الحسن

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي الوصل الإماراتي رسميًا تعاقده مع لاعب الارتكاز الغاني بشير الحسن، اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لما ذكره النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر، فسوف يتم تسجيله في فئة اللاعبين المقيمين.

وكان الوصل قد تعاقد مع المدافع البرازيلي لوكاس جلفاو (28 عامًا) قادمًا من نادي أنغلوشتاد الألماني في رابع صفقاته استعدادًا للموسم الجديد.

الوصل ضم إلى صفوفه كلًا من حارس المرمى محمد البيرق وحميد سالمين لاعب نادي الظفرة في صفقة انتقال حر، والبرازيلي ويلتون سواريز هداف نادي الشارقة في الموسم الماضي.