الوصل الإماراتي يتعاقد مع الغاني بشير الحسن

أعلن نادي الوصل الإماراتي رسميًا تعاقده مع لاعب الارتكاز الغاني بشير الحسن، اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لما ذكره النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر، فسوف يتم تسجيله في فئة اللاعبين المقيمين.

رسمياً .. شركة #الوصل لكرة القدم تتعاقد مع لاعب الأرتكاز الغاني بشير الحسن على ان يتم تسجيلة في فئة اللاعبين المقيمين. pic.twitter.com/DZfOtcHvtG — Al Wasl SC (@AlWaslSC) July 2, 2019

وكان الوصل قد تعاقد مع المدافع البرازيلي لوكاس جلفاو (28 عامًا) قادمًا من نادي أنغلوشتاد الألماني في رابع صفقاته استعدادًا للموسم الجديد.

#فيديو | لاعب الوصل الجديد الغاني بشير الحسن (19 عاماً) و القادم من فريق دريمز الغاني و الذي كان معاراً في الموسم الماضي ل سبارتا براغ التشيكي (تحت 21) pic.twitter.com/FVbh5putof — سدّد (@UAEkick) July 2, 2019

الوصل ضم إلى صفوفه كلًا من حارس المرمى محمد البيرق وحميد سالمين لاعب نادي الظفرة في صفقة انتقال حر، والبرازيلي ويلتون سواريز هداف نادي الشارقة في الموسم الماضي.