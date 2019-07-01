رسميًا.. الوصل الإماراتي يضم المدافع البرازيلي لوكاس جالفاو (صورة)

أعلن نادي الوصل الإماراتي، الإثنين، رسميًا، تعاقده مع المدافع البرازيلي لوكاس جالفاو.
وقال النصر عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”رسميًا.. نادي الوصل الرياضي يتعاقد مع المدافع البرازيلي لوكاس جالفاو“.
ولم يكشف الوصل عن مدة العقد أو التفاصيل المالية للصفقة.
يشار إلى أن الوصل احتل المركز التاسع على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي موسم 2018/2019، بعدما حصد 34 نقطة من 26 مباراة.
وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن لوكاس جالفاو، البالغ من العمر 28 عامًا، شارك الموسم الماضي في 10 مباريات فقط مع إنغولشتات 04 في الدوري الألماني الدرجة الثانية، بواقع 799 دقيقة، لم يسجل فيها أو يصنع أي هدف.
رسميا.. نادي #الوصل الرياضي يتعاقد مع المدافع البرازيلي لوكاس جالفاو pic.twitter.com/7tn28tBKZ0
— Al Wasl SC (@AlWaslSC) July 1, 2019