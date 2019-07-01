رسميًا.. العين الإماراتي يجدد عقود 4 لاعبين (صورة)

أعلن نادي العين الإماراتي، الاثنين، تجديد عقود 4 من لاعبين، وجميعهم حتى العام 2024.

وأوضح العين أنه جدد عقود محسن عبدالله، وفلاح وليد، محمد سعيد بوسندة، وسالم عبدالله.

وأعرب لاعبو العين الشباب الذين تم تجديد عقودهم عن فخرهم واعتزازهم وسعادتهم بتجديد عقودهم لنادي العين والاستمرار مع الزعيم لـ5 سنوات، مؤكدين أن الثقة الكبيرة التي أولاها لهم المدرب تمثل الدافع المهم لتقديم أفضل ما لديهم حتى يكونوا عند حسن الظن وعلى قدر المسؤولية التي وضعتها إدارة شركة نادي العين.

وقال محسن عبدالله، إن الشعور بالانتماء للعين مختلف جدًا بالنسبة لأي لاعب كرة قدم، لأنه هنا يشعر فعليًا باللعب لنادٍ كبير وكيان شامخ.

وأضاف محسن عبدالله أن سقف طموحاته كبير جدًا ويتمنى التوفيق في تقديم المستوى المشرف حتى عند حسن الإدارة والجهاز الفني والجماهير.

من جهته أكد فلاح وليد، أن التجربة التي عاشها في الموسم الكروي الماضي والتي حصل من خلالها على فرصة اللعب ضمن تشكيلة ”الزعيم“ منحته شرف كبير متمثل في الدفاع عن شعار أحد أفضل الأندية على مستوى القارة الآسيوية، موضحًا: ”عشت موسمًا تاريخيًا وأدركت جيدًا لماذا يصف المنافسون العين بالنادي الكبير وذلك لأنه في الوقت الذي خرج من الموسم دون بطولة حل وصيفًا للعالم ليسطر تاريخًا جديدًا ويحقق إنجازًا غير مسبوق على الصعيدين المحلي والخليجي، وشخصيًا أدرك جيدًا ما المطلوب منّي وأعد الجميع بمضاعفة جهودي والعمل على تقديم أفضل ما لدي من أجل شعار العين“.

العين يجدد عقود أربعة لاعبين لغاية 2024 ✍️ محسن عبدالله: الشعور بالانتماء للعين ”غير“ فلاح وليد: ارتداء شعار ”الزعيم“ شرف كبير بوسندة: فخور بتجديد الولاء للنادي سالم عبدالله: الحلم الكبير يعزز مسؤولية الجميع التفاصيل: https://t.co/D4jJL6f5zG#نادي_العين pic.twitter.com/Am1Ur7qAZY — Al Ain FC (@alainfcae) July 1, 2019

أما حارس المرمى محمد سعيد بوسندة، فعبر عن فخره واعتزازه وسعادته الكبيرة بتجديد عقده مع العين الذي أصبح معه لاعبًا محترفًا وتدرج معه عبر مراحله السنية لعب للمنتخبات الوطنية، مؤكدًا: ”منحني العين الكثير وأدرك جيدًا بأنني مطالب برد التقدير لهذا الكيان الكبير وأود أن أشكر كل من وقف إلى جانبي وظل داعمًا ومساندًا لي طوال الفترة الماضية من إدارة وأجهزة فنية وجماهير وزملائي اللاعبين وخصوصاً الحارس ”الدولي“ المتميز خالد عيسى والذي أتعلم منه الكثير“.

في حين وصف المدافع سالم عبدالله، الوصول للفريق الأول بالحلم الكبير لجميع اللاعبين الذين تدرجوا عبر مراحل فرق النادي السنية، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يأتي اليوم الذي يتم اختياره لأداء حصة تدريبية مع نجوم ”الزعيم“، غير أن الأمر حاليًا يختلف لأن الوصول إلى قائمة الفريق الأول، يعزز من مسؤولية اللاعب ويفرض عليه تطوير أدائه والمحافظة على نفسه.

ويسعى العين للعودة إلى منصات التتويج، بعد أن احتل المركز الثالث في الدوري الإماراتي موسم 2018/2019، كما ودع من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعدما حصد نقطتين فقط في 6 مباريات.