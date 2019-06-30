تقارير: كولو التشيلي وافق على انتقال استيبان بافيز لنادي النصر الإماراتي

كشفت تقارير صحفية أن نادي كولوكولو التشيلي وافق على عرض نادي النصر الإماراتي بانتقال لاعبه الدولي استيبان بافيز إلى صفوف ”العميد“ بداية من الموسم المقبل ولمدة موسمين، على أن تحسم بعض التفاصيل المادية القليلة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الاتحاد“، فإن اللاعب سينضم إلى صفوف فريقه الجديد عقب عودة منتخب تشيلي من بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًّا في البرازيل.

وكشفت صحيفة ”دالي البو“ التشيلية نقلًا عن موسى هانيبال، رئيس نادي كولوكولو، تأكيده موافقة مجلس إدارة النادي في اجتماعه الأخير، على انتقال بافيز إلى صفوف النصر مقابل مليوني دولار.

وأوضح رئيس نادي كولوكولو، أنه لا يزال هناك بعض التفاصيل الصغيرة المتعلقة بطريقة سداد المقابل المادي لإتمام الصفقة، وقال: ”نبحث في طريقة الدفع التي اقترحها نادي النصر، لأننا نريد التأكد من أن المبالغ التي سيتم الالتزام بها ستصل إلى كولو كولو في التواريخ المحددة“.

يذكر أن بافيز، البالغ 29 عامًا، يلعب في مركز الارتكاز ويبلغ طوله 180 سنتيمترًا، وقدم موسمًا جيدًا مع فريق كولو كولو، إذ شارك في 14 مباراة بالدوري وأحرز 3 أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا، ورغم وجوده في قائمة منتخب بلاده المشارك حاليًّا في كوبا أمريكا، إلا أنه لم يكن شارك في أي مباراة إلا بعد انطلاق أخبار انتقاله إلى النصر، إذ صنع ظهوره الأول في مباراة كولومبيا الأخيرة بعدما شارك في الربع ساعة الأخير والتي انتهت بفوز منتخب بلاده 5-4 بركلات الترجيح.

كولو كولو كان رفض عرضًا أوليًّا من النصر، وصل إلى 600 ألف دولار، مقابل إعارته لموسم واحد.

ولعب بافيز في العديد من الفرق، إذ بدأ في 2009 مع كولو كولو، وتمت إعارته إلى رنغرز وسان ماركوس وتيموكو بالدوري التشيلي.