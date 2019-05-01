كايو زاناردي مُدرباً لنادي النصر الإماراتي حتى 2021

كايو زاناردي مُدرباً لنادي النصر الإماراتي حتى 2021

المصدر: إرم نيوز

أعلنت شركة النصر لكرة القدم عن التوصل إلى اتفاق مع المدرب البرازيلي كايو زاناردي ، ليتولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين حتى عام 2021.

وكان مجلس إدارة النصر الإماراتي قد أسند مقاليد الإدارة الفنية للفريق الأول إلى المدرب البرازيلي مرتين هذا الموسم وقدم خلالهما نتائج إيجابية حيث قاد الفريق في 9 مباريات حقق الفوز في 6 وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراتين.

وبحسب موقع النادي الرسمي، يأتي هذا القرار في إطار حرص الشركة على الحفاظ على استقرار الفريق وذلك بعد النتائج الإيجابية التي تحققت تحت قيادة كايو في المباريات الأخيرة.

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