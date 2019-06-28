مواعيد مباريات الدوري الإماراتي وكأس الخليج العربي (صورة)

أعلنت لجنة دوري المحترفين اليوم الجمعة، مواعيد مباريات مسابقات كل من دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي، للموسم 2019/2020.

جاء إعلان مواعيد مباريات المسابقتين بعد اجتماع اللجنة الفنية بممثلي القنوات الناقلة للبطولات: أبوظبي، ودبي، والشارقة الرياضية، والذي انعقد مساء الثلاثاء الموافق 25 يونيو الجاري في مقر لجنة دوري المحترفين في العاصمة أبوظبي.

ويبدأ الموسم الكروي في الإمارات ببطولة كأس الخليج العربي حيث تقام الجولة الأولى يومي 22 و23 أغسطس 2019، ثم الجولة الثانية يومي 30 و31 من الشهر نفسه، على أن تقام الجولة الثالثة يومي 6 و7 سبتمبر 2019، وتختتم مرحلة المجموعات من مسابقة كأس الخليج العربي بإقامة الجولة السابعة يومي 16 و17 يناير 2020.

في حين تنطلق بطولة دوري الخليج العربي، يوم 19 سبتمبر 2019، بإقامة الجولة الأولى على مدار يومين، وتفتتح بمباراة حتا وشباب الأهلي دبي الساعة 18:45، ويحل الظفرة ضيفًا على الجزيرة في التوقيت نفسه، وتختم مباريات اليوم الأول بمباراتي بني ياس مع عجمان، والشارقة ضد خورفكان، الساعة 21:15.

وتتواصل مباريات الجولة الأولى مساء الجمعة 20 سبتمبر بإقامة 3 مباريات، تجمع الأولى العين واتحاد كلباء الساعة 18:45، وفي التوقيت نفسه يستضيف إستاد نادي الفجيرة المباراة الثانية بين الوحدة والفجيرة، وتختتم الجولة الأولى من دوري الخليج العربي بديربي النصر والوصل الساعة 21:15.

وعملت لجنة دوري المحترفين على إقامة4 مباريات يوم الخميس، و3 مباريات يوم الجمعة، باستثناء المباريات التي تقام أيام ”فيفا“، فتمت برمجتها يومي الجمعة والسبت.

وتُوج نادي الشارقة بطلًا للدوري الإماراتي موسم 2018/2019 للمرة السادسة في مسيرته، بعد غياب 23 عامًا.

وأوقعت قرعة كأس الخليج العربي الإماراتي، أندية العين والجزيرة وشباب الأهلي دبي في مجموعة واحدة.

وتلعب أندية العين والجزيرة وشباب الأهلي دبي والنصر والظفرة وكلباء وخورفكان، في المجموعة الأولى، في حين ضمت المجموعة الثانية أندية الشارقة وبني ياس والوحدة وعجمان والوصل وحتا والفجيرة.