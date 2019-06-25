شباب الأهلي دبي يسعى لضم الفرنسي سمير نصري مقابل 4 ملايين يورو

كشفت تقارير فرنسية النقاب عن عرض مغر تلقاه اللاعب سمير نصري من قبل نادي شباب الأهلي الإماراتي حيث تبلغ قيمة العرض أربعة ملايين يورو سنويًا للاعب.

وبحسب صحيفة ”footmercato“ فإن اللاعب تلقى أيضًا عرضًا من ناد فرنسي للانضمام لصفوفه قبل أسابيع لكن العرض لم يلق القبول من اللاعب حتى الآن.

وقالت الصحيفة إن ناديًا سعوديًا تقدم للاعب بعرض لكن الصحيفة لم تذكر اسم النادي مشددة على أن اللاعب صاحب الـ 32 عامًا يود الحصول على عرض مغر مادياً.

وقرر نادي وست هام يونايتد، الاستغناء عن خدمات لاعبه الفرنسي، بعد انتهاء عقده؛ حيث انضم نصري إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بشكل مجاني، بعد إيقافه لمدة موسم ونصف موسم بسبب تناول المنشطات.