رسميًا.. نادي الفجيرة يعين الجزائري مجيد بوقرة مدربًا للفريق

أعلن الفجيرة، المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأحد، عبر حسابه في تويتر، تعاقده مع الجزائري مجيد بوقرة ليتولى قيادة الفريق في الموسم المقبل في أول تجربة له بعالم التدريب.

ولم يكشف الفجيرة عن تفاصيل بشأن مدة التعاقد مع مدافعه السابق.

وخاض بوقرة (36 عامًا) نحو 70 مباراة دولية مع الجزائر وشارك في كأس العالم في نسختي 2010 و2014 وسبق له اللعب في إنجلترا مع شيفيلد وينزداي وتشارلتون أثليتيك.

لكن فترته الأبرز كانت مع رينجرز وفاز معه بلقب الدوري الاسكتلندي ثلاث مرات ثم انتقل إلى لخويا القطري.

ولعب بقميص الفجيرة في 2014 قبل اعتزال اللعب بعدها بعامين.

وأنهى الفجيرة الموسم الماضي في المركز 12 بين 14 فريقًا وأفلت من الهبوط للدرجة الثانية.