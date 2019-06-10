شاهد.. إيفان راكيتيتش يزور نادي النصر الإماراتي (فيديو وصور)

زار النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم نادي برشلونة الإسباني، مقر نادي النصر الإماراتي، اليوم الإثنين.

ونشر نادي النصر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ مقطع فيديو وصورًا مع راكيتيتش، وكتب ”أحمد هاشم خوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي يتبادل مع النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش قميصي النصر وبرشلونة، حضر الاستقبال سعادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النصر“.

وحرص راكيتيتش، البالغ من العمر 31 عامًا، على زيارة نادي النصر، خلال تواجده في مدينة دبي.

واحتل النصر المركز الثامن في الدوري الإماراتي للموسم 2018/2019، كما وصل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.

وشارك راكيتيتش في 54 مباراة تحت قيادة إرنيستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، سجل فيها 5 أهداف وصنع 10.

يشار إلى أن نادي برشلونة تُوِّج بطلًا للدوري الإسباني للموسم 2018/2019، ووصل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث خسر 1/2 أمام فالنسيا، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

زيارة|

النصر يستقبل النجم الكرواتي @ivanrakitic لاعب فريق @FCBarcelona ، الذي حرص على زيارة ستاد آل مكتوم خلال تواجده في #دبي #نادي_النصر pic.twitter.com/Rz0C2BgU3f — AL NASR FC (@ALNasrSC) June 10, 2019