رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الإماراتي يرد على أنباء رحيل علي مبخوت‎ في الميركاتو الصيفي

رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الإماراتي يرد على أنباء رحيل علي مبخوت‎ في الميركاتو الصيفي

المصدر: فريق التحرير

حرص محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الجزيرة لكرة القدم، في تغريدة له عبر حسابه على ”تويتر“، على الرد على التقارير التي ربطت نجم الفريق الأول علي مبخوت بالرحيل في الميركاتو الصيفي.

وقال السويدي مطمئنًا جماهير نادي الجزيرة عبر حسابه الشخصي: ”أكاديمية الجزيرة عمل إداري جميل، قدمت أسماء صغيرة في السن، كبيرة في العطاء الموسم الماضي، العطاس، خليفة، رمضان وغيرهم“.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة نادي الجزيرة لكرة القدم: ”أراهم كبارًا وهم يلعبون مع مبخوت ورفاقه الموسم المقبل“.

العديد من التقارير الصحفية الإماراتية والسعودية كانت قد أكدت أن اللاعب اقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة اتحاد جدة في حال تقديم الأخير عرضًا مقبولًا لإدارة النادي، أو العين الإماراتي.

يذكر أن صاحب الـ28 عامًا تدرج في ناشئي الجزيرة حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2008.

وشارك مبخوت الموسم المنقضي في 19 مباراة بالدوري المحلي، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع عشرة آخرين.

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