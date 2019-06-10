رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الإماراتي يرد على أنباء رحيل علي مبخوت‎ في الميركاتو الصيفي

حرص محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الجزيرة لكرة القدم، في تغريدة له عبر حسابه على ”تويتر“، على الرد على التقارير التي ربطت نجم الفريق الأول علي مبخوت بالرحيل في الميركاتو الصيفي.

وقال السويدي مطمئنًا جماهير نادي الجزيرة عبر حسابه الشخصي: ”أكاديمية الجزيرة عمل إداري جميل، قدمت أسماء صغيرة في السن، كبيرة في العطاء الموسم الماضي، العطاس، خليفة، رمضان وغيرهم“.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة نادي الجزيرة لكرة القدم: ”أراهم كبارًا وهم يلعبون مع مبخوت ورفاقه الموسم المقبل“.

أكاديمية الجزيرة عمل اداري جميل ، قدمت اسماء صغيرة في السن كبيرة في العطاءالموسم الماضي ، العطاس ، خليفة ، رمضان وغيرهم . اراهم كبار وهم يلعبون مع مبخوت ورفاقة الموسم القادم . — محمد السويدي (@mohamedalsuwai1) June 10, 2019

العديد من التقارير الصحفية الإماراتية والسعودية كانت قد أكدت أن اللاعب اقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة اتحاد جدة في حال تقديم الأخير عرضًا مقبولًا لإدارة النادي، أو العين الإماراتي.

يذكر أن صاحب الـ28 عامًا تدرج في ناشئي الجزيرة حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2008.

وشارك مبخوت الموسم المنقضي في 19 مباراة بالدوري المحلي، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع عشرة آخرين.