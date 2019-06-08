رسميًا.. نادي الوصل الإماراتي يجدد عقد حمد البلوشي (صورة)

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حمد البلوشي شارك في 12 مباراة في الدوري الإماراتي الموسم 2018/2019، بواقع 695 دقيقة لم يسجل فيها أو يصنع أي هدف.