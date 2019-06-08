الوصل الإماراتي يجدد تعاقده رسميًا مع الحارس حميد عبدالله

الوصل الإماراتي يجدد تعاقده رسميًا مع الحارس حميد عبدالله

المصدر: فريق التحرير

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم، يوم السبت، تجديد تعاقدها مع حميد عبدالله حارس الفريق الأول لمدة سنة واحدة.

وكان نادي الوصل تلقى أكثر من عرض محلي من أجل الاستغناء عن بعض عناصره من لاعبين محليين.

وتقدم الفجيرة بطلب رسمي إلى الوصل من أجل التعاقد مع الحارس الوصلاوي حميد عبدالله النجار وخليل خميس، بينما أبدى خورفكان، الصاعد بدوره من عالم الدرجة الأولى إلى المحترفين، رغبة بضم الثنائي الوصلاوي خليل خميس وحميد عباس.

أما على مستوى الأجانب، فقد تأكد بقاء ليما في الموسم المقبل، رغم كل الإشاعات التي خرجت في الأيام الماضية عن قرب مغادرة اللاعب لصفوف الفريق.

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