نادي العين ينجح في ضم البرازيلي كايو مهاجم الوصل مقابل 6 ملايين دولار (صور)

أعلن نادي العين الإماراتي عن توقيع اتفاقية شراء بطاقة البرازيلي كايو كانيدو “28 سنة”، مع نادي الوصل مقابل 6 ملايين دولار.

وأصدر العين بيانًا أعلن خلاله انضمام اللاعب إلى قائمة فريق الكرة الأول بداية من الموسم الجديد ولمدة ثلاثة مواسم؛ لتعزيز قوة “الزعيم” وتحقيق أهداف النادي الكبيرة وإسعاد الجماهير العيناوية الوفية.

وأعربت شركة نادي العين لكرة القدم عن بالغ تقديرها لإدارة نادي الوصل على التعامل الراقي والاحترافي، كما أشادت بموقف اللاعب البرازيلي كايو كانيدو، الذي أظهر رغبة كبيرة في الدفاع عن شعار “الزعيم” خلال مرحلة المفاوضات.

ووقع اللاعب على عقود الانضمام للفريق، والتي تستمر حتى عام 2022، وسيرتدي الرقم 7.