أهداف مباراة الجزيرة والوحدة.. 2/0 لرفاق إسماعيل مطر (فيديو)

سجل ليوناردو دا سيلفا الهدف الأول لناديه الوحدة في المباراة التي تجمعه مع منافسه الجزيرة، في الجولة الـ23 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وجاء هدف ليوناردو في الدقيقة التاسعة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من سبيستيان تيغالي.

وضاعف سبيستيان تيغالي النتيجة للوحدة من ضربة جزاء في الدقيقة 37، احتسبها الحكم بعد الاستعانة بتقنية إعادة الفيديو (VAR).

وفاز الجزيرة 2/1 في مباراة الذهاب.

ويملك الجزيرة 41 نقطة في المركز الثالث، مقابل 37 نقطة للوحدة في المركز الخامس.

ويتصدر الشارقة جدول ترتيب الدوري الإماراتي وفي رصيده 52 نقطة بفارق 8 نقاط عن شباب الأهلي دبي الثاني.