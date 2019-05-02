أهداف مباراة الجزيرة والوحدة.. 2/0 لرفاق إسماعيل مطر (فيديو)

سجل ليوناردو دا سيلفا الهدف الأول لناديه الوحدة في المباراة التي تجمعه مع منافسه الجزيرة، في الجولة الـ23 من الدوري الإماراتي للمحترفين.
وجاء هدف ليوناردو في الدقيقة التاسعة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من سبيستيان تيغالي.
وضاعف سبيستيان تيغالي النتيجة للوحدة من ضربة جزاء في الدقيقة 37، احتسبها الحكم بعد الاستعانة بتقنية إعادة الفيديو (VAR).
ما بين #سمعة و #تيجالي و #ليوناردو..#الوحدة يتقدم على #الجزيرة بالهدف الأول في الدقيقة 9#الجزيرة_الوحدة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/NS81UBNlsZ
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 2, 2019
بنفس الزاوية والهدوء.. #تيجالي يسجل الهدف الثاني لفريقه #الوحدة بالدقيقة 37 بعد أن إعادة تنفيذ ركلة الجزاء#الجزيرة_الوحدة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/dj8CEVqJtT
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 2, 2019
وفاز الجزيرة 2/1 في مباراة الذهاب.
ويملك الجزيرة 41 نقطة في المركز الثالث، مقابل 37 نقطة للوحدة في المركز الخامس.
ويتصدر الشارقة جدول ترتيب الدوري الإماراتي وفي رصيده 52 نقطة بفارق 8 نقاط عن شباب الأهلي دبي الثاني.