الشارقة يتعثر أمام اتحاد كلباء ويتوقف زحفه نحو لقب الدوري الإماراتي (فيديو)

فرض اتحاد كلباء التعادل 1-1 على ضيفه الشارقة الذي تعثرت خطواته نحو لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وأحرز يعقوب البلوشي لاعب كلباء هدفي المباراة حيث افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 35 بضربة رأس قبل أن يدرك التعادل للشارقة بالطريقة ذاتها في الدقيقة 51 بالخطأ في مرماه.

وأهدر البرازيلي إيجور كورونادو ركلة جزاء للشارقة في الدقيقة 25 كانت كفيلة بافتتاح التسجيل للمتصدر.

ورفع الشارقة رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة متقدمًا بفارق ثماني نقاط عن شباب الأهلي دبي أقرب ملاحقيه قبل أربع جولات على نهاية المسابقة بينما ظل كلباء في المركز 11 برصيد 23 نقطة.

وفي مباراة أخرى سحق الوحدة ضيفه الفجيرة 5-صفر بفضل ثنائية من المهاجم والهداف الأرجنتيني سيباستيان تيجالي بواقع هدف في كل شوط.

وافتتح خالد عبد الله لاعب الفجيرة التسجيل للوحدة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 16.

وسجل تيجالي أول أهدافه في الدقيقة 25 قبل أن يجعل طحنون الزعابي النتيجة 3-صفر في الدقيقة 58 وبعدها بدقيقتين أضاف القائد إسماعيل مطر الهدف الرابع من وضع انفراد قبل أن يختتم تيجالي الخماسية في الدقيقة 87.

ورفع الوحدة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس مقابل 15 نقطة للفجيرة في المركز قبل الأخير.

وفي مباراة ثالثة تلقى دبا الفجيرة الهزيمة 16 في 22 مباراة بخسارته 3-صفر أمام ضيفه عجمان.

وجاءت ثلاثية عجمان في الشوط الثاني عبر المغربي عادل هرماش في الدقيقة 57 ومامي تيام في الدقيقة 74 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يحرز النيجيري ستانلي أوهاوتشي الهدف الثالث بركلة حرة من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 84.

وتقدم عجمان للمركز السابع برصيد 31 نقطة بينما ظل دبا في ذيل الترتيب برصيد 12 نقطة وبات على وشك الهبوط.