الوصل يحرم الجزيرة من المركز الثاني.. والعين يواصل السقوط في الدوري الإماراتي (فيديو)

حرم الوصل ضيفه الجزيرة من تقاسم المركز الثاني في دوري المحترفين الإماراتي مع شباب الأهلي دبي بفوزه عليه 3-1، بينما تلقى العين حامل اللقب الخسارة السابعة هذا الموسم بالهزيمة 2-صفر من بني ياس اليوم السبت.

ورفع الوصل رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر بينما ظل الجزيرة في المركز الثالث برصيد 41 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن العين صاحب المركز الرابع بينما ظل بني ياس في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

ويتصدر الشارقة المسابقة برصيد 52 نقطة قبل أربع جولات على النهاية بينما يأتي شباب الأهلي في المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

ووضع رونالدو مينديز الوصل في المقدمة بعدما استغل خطأ المدافع محمد العطاس وسجل الهدف الأول من وضع انفراد في الدقيقة 29 لكن البرازيلي ليوناردو بيريرا أدرك التعادل للجزيرة قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وعزز الغاني جورج دوبينج تقدم الوصل بضربة رأس في الدقيقة 57 قبل أن يضيف الهداف البرازيلي فابيو دي ليما الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 64.

وفي المباراة الثانية، عمق بني ياس جراح العين بالفوز عليه بهدفين في الشوط الثاني بعدما أهدر المهاجم السويدي ماركوس بيرج ركلة جزاء للعين في الدقيقة 46.

وافتتح مايكل أورتيجا ثنائية بني ياس بتسديدة خلفية من داخل منطقة الجزاء بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

واستغل بيدرو كوندي خطأ محمد بوسندة حارس العين الذي سقطت الكرة من يده ليتابعها كوندي في الشباك بسهولة في الدقيقة 65.