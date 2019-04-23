الوصل الإماراتي يسقط أمام ذوب آهن في دوري أبطال آسيا (فيديو)

تلقى الوصل الإماراتي خسارة صعبة بهدفين دون ردٍ أمام مستضيفه ذوب آهن الإيراني، على ستاد فولاد شهر في أصفهان، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء.

وتجمد رصيد الوصل عند 3 نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع والأخير في المجموعة، وازداد موقفه صعوبة بالتأهل إلى دور الـ 16 للبطولة الآسيوية، بعد خسارة الزوراء العراقي من النصر السعودي 1-2، في الجولة نفسها، على ستاد كربلاء الدولي.

گل تماشایی چراغعلی به الوصل

(ذوب آهن 1_0 الوصل) pic.twitter.com/bHvBjYPQY6 — طرفداری | Tarafdari (@tarafdari_com) April 23, 2019

فيما رفع ذوب آهان رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات، مقابل 6 نقاط للنصر، في المركز الثاني، و4 نقاط للزوراء، في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى.

وباغت ذوب آهان، الوصل بهدف سريع في الدقيقة 2، عن طريق علي رضا، مستفيدًا من سوء تمركز مدافعي الوصل، وعدم الضغط على حامل الكرة.

وظلت الأفضلية قائمة لأصحاب الأرض، وكرروا الاستفادة من لحظات عدم تركيز دفاعات الوصل في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 15، والذي سُجل برأسية أمير أرسلان.