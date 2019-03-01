جاريدو يشكك في الهدف الأول لشباب الأهلي دبي على العين

أبدى خوان كارلوس جاريدو مدرب العين عدم رضاه عن الخسارة أمام شباب الأهلي دبي في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، الليلة الماضية، وشكك في صحة الهدف الأول للمنافس.

وتعرضت آمال العين في الاحتفاظ بلقب الدوري لضربة قوية؛ بعد خسارته بتسعة لاعبين 2/0 من شباب الأهلي دبي، في مباراة قمة، ليفسح المجال للشارقة للابتعاد بالصدارة.

وطرد مهند العنزي وإبراهيم دياكيه بين الدقيقتين 71 و80، خلال الهزيمة الثانية للعين في آخر 3 مباريات بالدوري.

وتوقف رصيد العين عند 35 نقطة، ليبقى في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف الشارقة، الذي قد يوسع الفارق إلى 8 نقاط في حال فوزه على الفجيرة المتعثر، اليوم الجمعة.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 32 نقطة بالمركز الثالث، وأصبح على بُعد 3 نقاط من العين في صراع الوصافة.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي عقب المباراة: ”لست سعيدًا بالنتيجة؛ لأننا جئنا إلى ملعب المنافس للفوز والعودة بالنقاط الثلاث.

”مؤشرات تحليل الأداء مهما بلغت من ارتفاع لا تعني شيئًا؛ لذلك فالفرق مطالبة بإحراز الأهداف وعدم إضاعة الفرص أمام مرمى المنافسين. الفوز وحده يجعلك تتفوق وتنجح، والخسارة دائمًا من مؤشرات تراجع الأداء“.

وتولى مدرب الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي السابق، مسؤولية تدريب العين منتصف الشهر الماضي حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود إمكانية تمديد العقد ”بالتوافق بين الطرفين“.

وأضاف المدرب الجديد للعين: ”لست متأكدًا من مدى صحة هدف شباب الأهلي دبي الأول. بغض النظر عن أن المهاجم كان في وضع تسلل أم لا، إلا أن الهدف كان مهمًا وجاء في التوقيت المناسب وأسهم في تغيير مجرى المواجهة. المنافس ظهر بصورة أفضل منذ بداية المباراة.

”كنت واثقًا في قدرة فريقي على العودة بالمباراة لنقطة البداية خلال الشوط الثاني، والذي ظهر فيه العين بشكل أفضل، لكن غاب التوفيق عن اللاعبين، بالإضافة إلى حالتي الطرد“.