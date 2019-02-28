تعرف على قائمة نادي العين الإماراتي المشاركة في دوري أبطال آسيا (صورة)

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أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، فريق العين الإماراتي في مجموعة قوية مع الهلال السعودي والدحيل القطري واستقلال طهران الإيطالي.