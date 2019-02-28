تعرف على قائمة نادي العين الإماراتي المشاركة في دوري أبطال آسيا (صورة)

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي على قائمة الفريق التي تم قيدها في دوري أبطال آسيا.
وتم قيد الوافد الجديد، المحترف المالي دومبيا في القائمة المبدئية لدوري أبطال آسيا، لتعزيز صفوف الزعيم.
وسينضم المالي دومبيا إلى البرازيلي كايو والسويدي ماركوس بيرغ والياباني شيوتاني في القائمة الآسيوية لوصيف كأس العالم للأندية.
وأوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، فريق العين الإماراتي في مجموعة قوية مع الهلال السعودي والدحيل القطري واستقلال طهران الإيطالي.
وفيما يلي قائمة الفريق كاملة:
قائمة العين في دوري أبطال آسيا 2019 #نادي_العين #دوري_أبطال_آسيا@theAFCCL_ar pic.twitter.com/oeZrtfylPf
— Al Ain FC (@alainfcae) ٢٨ فبراير ٢٠١٩