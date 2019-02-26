العين يتمسك بمواصلة مطاردة الشارقة على صدارة الدوري الإماراتي

يتمسك خوان كارلوس غاريدو مدرب العين بآمال استمرار حامل اللقب في مطاردة الشارقة المتصدر بعد العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم.

وفي أول مباراة بعد تعيين جاريدو تأخر العين بهدف قبل أن يدرك التعادل ثم ينتزع فوزًا مثيرًا 2-1 على النصر بفضل هدف من البديل إبراهيم دياكيه في اللحظات الأخيرة يوم السبت الماضي.

وحافظ العين صاحب المركز الثاني على فارق النقاط الخمس مع الشارقة المتصدر قبل عشر جولات على الوصول إلى خط النهاية إذ بات فريق جاريدو يملك 35 نقطة من 16 مباراة.

وقال غاريدو عقب الانتصار لموقع النادي ”نحن مطالبون بالفوز في جميع المباريات لا لشيء سوى أننا الزعيم الأمر الذي يفرض علينا تحسين أدائنا والالتزام باستراتيجيتنا في التعامل مع التحديات المقبلة.

”أتمنى أن نوفق في تحقيق أهدافنا مع نهاية الموسم الكروي“.

ولا يزال غاريدو، مدرب الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي، يخطو خطواته الأولى مع العين لكنه يدرك بكل تأكيد أن الاحتفاظ بلقب الدوري سيجعله مرشحًا بقوة للبقاء في منصبه الموسم المقبل.

وكان العين انفصل عن زوران ماميتش، الذي انتقل إلى تدريب الهلال السعودي، كما أجرى تغييرات فنية عديدة منها الموافقة على رحيل المصري حسين الشحات إلى الأهلي رغم أنه كان من أبرز لاعبيه.

وسيكون بوسع العين فرض الضغط على الشارقة لأنه سيلعب يوم الخميس بينما يخوض المتصدر مباراته في اليوم التالي في ختام الجولة.

لكن العين، الذي بلغ نهائي كأس العالم للأندية منذ أشهر قليلة، سيخوض مباراة محفوفة بالمخاطر في ضيافة شباب الأهلي دبي الذي يبحث عن التعويض سريعا بعد الخسارة 2-صفر أمام الشارقة يوم الجمعة.

وقال غاريدو ”المؤكد أن جميع مباريات العين القادمة ليست سهلة.

”لكن العودة إلى طريق الانتصارات أمر مهم جدًا في عالم كرة القدم ودائمًا ما يعزز من دوافع اللاعبين للاستمرارية في حصد النتائج القوية ويمنحهم الحافز المطلوب لمضاعفة الجهود وإظهار روح القتال“.

وإذا حقق العين انتصاره 12 هذا الموسم فإنه سيصبح على بعد نقطتين فقط من الشارقة الذي لا يزال يملك سجلاً خاليًا من الهزائم وفاز في آخر خمس مباريات وسيلعب مع الفجيرة المتعثر.

وتبدو مهمة الشارقة سهلة في مواصلة الانتصارات المتتالية حيث يعاني الفجيرة وخسر في آخر خمس مباريات ولم يحقق أي فوز في الدوري منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي ويأتي في المركز 12 برصيد 13 نقطة.