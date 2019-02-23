أهداف مباراة العين والنصر.. 1-1 (فيديو)

سجل نيغريدو الهدف الأول لفريق النصر في شباك نظيره العين، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري الإماراتي.

ويتطلع العين لمرحلة جديدة مع تغيير الثوب الفني بالاستعانة بخبرات المدرب الإسباني غاريدو، الذي سبق أن درّب الأهلي المصري والرجاء المغربي والاتفاق السعودي في المنطقة العربية، بخلاف عمله مع فياريال الإسباني، كما يتطلع النصر لتجاوز آثار الخروج المبكر من دوري أبطال آسيا.

ورد سريعًا جمال معروف من خلال إحراز هدف العين الأول والتعادل.

يحتل العين المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 32 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الشارقة صاحب الصدارة، وحصد العين خلال 15 مباراة 10 انتصارات وتعادل مرتين وخسر 3 مرات، وسجل الفريق 29 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، ويبقى السويدي ماركوس بيرغ هداف الفريق برصيد 11 هدفًا.

ويحتل النصر المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة من خلال 4 انتصارات و4 تعادلات و7 هزائم، وسجل الفريق 20 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، ويعد الإسباني ألفارو نيغريدو هداف الفريق برصيد 11 هدفًا.

وانتهت آخر مباراة بين الفريقين بفوز العين في معقل النصر بثلاثية نظيفة، ولم يفز النصر بالدوري منذ يوم 21 فبراير 2014 حين تغلب بهدف إبراهيما توريه، إلا أنه فاز في بطولات أخرى، سواء السوبر أو الكأس.