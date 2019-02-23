العين يهزم النصر ويواصل مطاردة الشارقة على قمة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

واصل فريق العين اليوم السبت، مطاردته للشارقة على قمة ترتيب الدوري الإماراتي، بالفوز على ضيفه النصر بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للمسابقة المحلية.

بذلك ارتفع رصيد العين إلى 35 نقطة في الوصافة، بفارق خمس نقاط خلف الشارقة، بينما تجمد رصيد النصر عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

بادر النصر بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 26 عن طريق الإسباني الفارو نيغريدو من ضربة جزاء.

وبعدها بدقيقتين أدرك العين التعادل عبر جمال معروف لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، إذ بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف الفوز، إلى أن جاءت الدقيقة 84 لتشهد الهدف الثاني للعين عبر إماراتي الجنسية صاحب الأصول الإيفوارية دياكيه إبراهيم.