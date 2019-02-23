كل ما تريد معرفته عن صِدام العين والنصر في الدوري الإماراتي

يخوض نادي العين اختباره الأول مع مدربه الجديد الإسباني خوان كارلوس غاريدو أمام ضيفه النصر، في مواجهة قوية خارج التوقعات، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري الإماراتي.

ويتطلع العين لمرحلة جديدة مع تغيير الثوب الفني بالاستعانة بخبرات المدرب الإسباني غاريدو، الذي سبق أن درّب الأهلي المصري والرجاء المغربي والاتفاق السعودي في المنطقة العربية، بخلاف عمله مع فياريال الإسباني، كما يتطلع النصر لتجاوز آثار الخروج المبكر من دوري أبطال آسيا.

وينتظر عشاق الكرة الإماراتية الصدام التكتيكي الإسباني بين غاريدو ونظيره سان بينات خوسيه، مدرب النصر، في المباراة المرتقبة بين الفريقين، والتي ترصد شبكة ”إرم نيوز“ ملامحها في التقرير التالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:15 اليوم السبت في الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري الإماراتي على ملعب ”هزاع بن زايد“.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي، وقناة الشارقة الرياضية.

ترتيب الفريقين

يحتل العين المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 32 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الشارقة صاحب الصدارة، وحصد العين خلال 15 مباراة 10 انتصارات وتعادل مرتين وخسر 3 مرات، وسجل الفريق 29 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، ويبقى السويدي ماركوس بيرغ هداف الفريق برصيد 11 هدفًا.

ويحتل النصر المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة من خلال 4 انتصارات و4 تعادلات و7 هزائم، وسجل الفريق 20 هدفًا واستقبل 26 هدفًا ويعد الإسباني ألفارو نيغريدو هداف الفريق برصيد 11 هدفًا.

وانتهت آخر مباراة بين الفريقين بفوز العين في معقل النصر بثلاثية نظيفة، ولم يفز النصر بالدوري منذ يوم 21 فبراير 2014 حين تغلب بهدف إبراهيما توريه؛ إلا أنه فاز في بطولات أخرى، سواء السوبر أو الكأس.

بداية غاريدو

يخوض الإسباني غاريدو أول مهمة له مع العين حين يستضيف النصر، ويتطلع الزعيم لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للاستمرار في ملاحقة الشارقة على الصدارة.

ويفتقد العين خدمات بندر الأحبابي والبرازيلي كايو، ويعتمد غاريدو على تشكيلته التي تضم الحارس خالد عيسى وأمامه الرباعي إسماعيل أحمد ومهند العنزي والياباني تسوكاسا شيوتاني ومحمد فايز في خط الدفاع، ومحمد خلفان وعامر عبدالرحمن ومحمد عبدالرحمن وريان يسلم في خط الوسط.

ويقود الهجوم ماركوس بيرغ، وبجواره روبن ريبيرو، وتبدو هناك شكوك في جاهزية لاعب الوسط أحمد برمان. وأعلن غاريدو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ثقته في قدرة لاعبيه على حصد الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية في أول مباراة له مع الفريق.

انتفاضة النصر

يبحث النصر عن الانتفاضة مع مدربه الإسباني سان خوسيه وتحقيق الانتصار، مستغلًا الارتباك في صفوف العين، مع تولي مدرب جديد مقاليد الأمور، ويفتقد الفريق خدمات اللاعب طارق أحمد وخليفة مبارك ومحمد عايض.

ويعتمد سان خوسيه على قدرات مهاجمه وهدافه الإسباني نيغريدو، وخلفه الثنائي التشيلي روني فيرنانديز والبرازيلي دوترا، ويقود خط الوسط حبيب الفردان وعامر مبارك وخالد جلال، بينما يلعب في خط الدفاع جوان العمري ومبارك سعيد ومحمد سرواش وسعيد سويدان مع الحارس إبراهيم عيسى.

وأكد طارق مصطفى، مدرب سريع واد زم المغربي، لشبكة ”إرم نيوز“ أن غاريدو مدرب كبير وتعامل معه لسنوات في الدوري المغربي حين كان يقود الرجاء، موضحًا أن أسلوب غاريدو التكتيكي سيناسب العين لأنه يلعب للفوز ويعتمد على الضغط الهجومي.

وأضاف مدرب الفجيرة الإماراتي الأسبق: ”نيغريدو أخطر أوراق النصر، وبيرغ أهم لاعبي العين، والمواجهة ستكون صعبة بين الفريقين، خاصة أن دوافع الفوز موجودة في العين والنصر“.