ياسين البخيت لاعب دبا الفجيرة: حكم مباراة الإمارات قال لي ”أنا لا أطيقك“ (فيديو)

اتهم ياسين البخيت لاعب فريق دبا الفجيرة، حكم مباراة فريقه أمام الإمارات بالدوري الإماراتي بإطلاق عبارة ضده اعتبرها مسيئة.

وقال البخيت خلال تصريحات فضائية عقب تعادل دبا الفجيرة والإمارات:“حكم مباراتنا مع الوحدة أخبرني أنه لا يطيقني، ولدي شهود على ذلك“.

وسيطرت تقنية الفيديو على مشهد مباراة دبا والإمارات التي انتهت على وقع التعادل الإيجابي 1- 1، ليكسب كل فريق نقطة خاسرة بكل المقاييس.

وفي الدقيقة 92 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لدبا بعد عرقلة الأردني ياسين البخيت داخل المنطقة الجزاء، وبعد الرجوع لتقنية الفيديو تراجع عن قراره، وألغى الركلة، وبالتعادل وصل فريق الإمارات إلى 12 نقطة ودبا إلى 5 نقاط.