الشارقة ينتظر مشجعيه أمام شباب الأهلي دبي لتحقيق فوزه الخامس على التوالي بالدوري الإماراتي

سينتظر الشارقة المتصدر دعم المشجعين المتحمسين، عندما يواجه ضيفه شباب الأهلي دبي، يوم الجمعة، على أمل تحقيق فوزه الخامس على التوالي في دوري المحترفين الإماراتي.

ولا يزال الشارقة يملك سجلًّا خاليًا من الهزائم بعد الفوز 11 مرة في 15 مباراة وتصدر المسابقة برصيد 37 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن العين، حامل اللقب، الذي خسر 3-صفر أمام الظفرة، يوم الجمعة الماضي.

ورغم صعوبة مواجهة النصر في الجولة الماضية خرج الشارقة بالانتصار 1-صفر خارج الأرض بفضل هدف قبل ربع ساعة من النهاية، ليواصل مسيرته الرائعة ويحقق الانتصارات المثيرة بعدما فاز قبلها 2-1 على الظفرة بفضل هدف في اللحظات الأخيرة.

وأعلن الشارقة أنه سيفتح المدرجات للمشجعين لحضور مواجهة شباب الأهلي دون مقابل، وسط آمال متزايدة بإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 1996.

لكن مهمة الشارقة، الذي سيفتقد لاعبه أحمد الزري لحوالي ستة أشهر بسبب إصابة خطيرة بالركبة، لن تكون سهلة في ظل فوز شباب الأهلي مرتين في آخر ثلاث مباريات، ووجوده في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

وسيكون بوسع الشارقة توسيع الفارق مع العين إلى ثماني نقاط، لو خرج بالانتصار لفرض الضغط على حامل اللقب قبل أن يواجه النصر في ختام الجولة، يوم السبت.

وسيدخل العين المباراة على أرضه في استاد هزاع بن زايد بشكل جديد، بعد التعاقد مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وتولى غاريدو المسؤولية حتى نهاية الموسم الجاري، وأكد أنه سيحاول إعادة العين سريعًا إلى طريق المنافسة على اللقب.

وكان العين يتقاسم القمة مع الشارقة، قبل أن يهدر خمس نقاط في آخر ثلاث جولات، كان آخرها عندما ظهر بشكل متواضع أمام الظفرة.

وقال غاريدو بعد تعيينه هذا الأسبوع: ”هدفنا الرئيس يكمن في المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا والمحافظة على لقب الدوري.

”العين يمتلك الإمكانيات والقدرة، والشخصية القوية التي ستقوده إلى تحقيق طموحات جماهيره“.

ويملك العين بالفعل إمكانيات هائلة، وحقق مفاجأة في نهاية العام الماضي عندما بلغ نهائي كأس العالم للأندية، قبل أن يتراجع وينفصل عن المدرب زوران ماميتش ويوافق على رحيل لاعبه حسين الشحات إلى مصر.