نادي الشارقة يواصل زحفه نحو اللقب بالفوز على النصر في الدوري الإماراتي (فيديو)

واصل نادي الشارقة زحفه نحو لقب الدوري الإماراتي، بعد فوزه المثير بنتيجة 1/0 على النصر، الخميس، في الجولة الـ 15 من الدوري الإماراتي.

ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي؛ إلا أنه لم يخل من الإثارة، إذ شهد طرد طارق أحمد من النصر بعد تدخل قوي على سيف راشد في الدقيقة 43، كما ألغى الحكم هدفًا سجله إيغور كورونادو لاعب الشارقة بعد الاستعانة بتقنية ”VAR“.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة عبر ريان مينديز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا كرة عرضية من سيف راشد الذي توغل ببراعة على الجهة اليمنى.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز درامي للشارقة بنتيجة 6/3 في سبتمبر، في حين فاز النصر 3/0 في كأس الخليج العربي الإماراتي في أكتوبر الماضي.

ورفع الفوز رصيد الشارقة إلى 37 نقطة، في الصدارة، ولم يخسر إلى الآن، (فاز 11 مرة وتعادل 4 مرات، في حين تجمد رصيد النصر عند 16 نقطة في المركز التاسع.