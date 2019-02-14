هدف مباراة النصر والشارقة.. ريان مينديز يتقدم لمتصدر الدوري الإماراتي (فيديو)

سجل ريان مينديز الهدف الأول لناديه الشارقة، في المباراة التي جمعته مع النصر، في إطار مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإماراتي.

وجاء هدف ريان مينديز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 74، بعد كرة عرضية من سيف راشد.

ويتصدر الشارقة جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 34 نقطة من 14 مباراة، ولم يخسر أي مباراة، إذ حقق 10 انتصارات و4 تعادلات، مسجلًا 36 هدفًا، في حين استقبلت شباكه 16 هدفًا.

ويحتل النصر المركز التاسع وفي رصيده 16 نقطة من 4 انتصارات، و4 تعادلات، في حين خسر 6 مرات، وسجل 20 هدفًا، واستقبلت شباكه 25 هدفًا.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز مثير للشارقة بنتيجة 6/3، في حين فاز النصر 3/0 في كأس الخليج العربي الإماراتي.

ويفتقد النصر كلًا من: محمد عايض، وخليفة مبارك، ومحمود خميس.