رسميًا.. كارلوس غاريدو مدربًا للعين الإماراتي (صورة)

أعلن نادي العين الإماراتي، الأحد، رسميًا، تعيين الإسباني كارلوس غاريدو مدربًا له، خلفًا للكرواتي زوران ماميتش، الذي انتقل للهلال السعودي.

وكتب العين على حسابه في موقع ”تويتر“: ”العين يعلن تعاقده رسميًا مع الإسباني غاريدو، لقيادة ”الزعيم“ حتى نهاية الموسم مع وجود إمكانية لتمديد العقد بالتوافق بين الطرفين“.

ويملك غاريدو، البالغ من العمر 49 عامًا، خبرة في المنطقة العربية، إذ درّب الرجاء البيضاوي المغربي، والأهلي المصري والاتفاق السعودي، إلى جانب فياريال وريال بيتيس الإسبانيين.

ويحتل العين المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي، برصيد 32 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر الشارقة، مع تبقي 11 جولة على النهاية.

وخسر العين 0/3 أمام الظفرة في الجولة الماضية، ويلتقي النصر في الجولة المقبلة.

وقال غاريدو، في أول تصريح بعد تولي مهمة تدريب العين، إنه لم يتردد في قبول عرض العين لمعرفته الجيدة بمكانة وقيمة هذا النادي الكبير، وأضاف ”أي مدرب يتطلع إلى ضم عناصر في جودة وإمكانيات لاعبي العين، لتحقيق طموحاته الشخصية في عالم التدريب، وفي اعتقادي أنهم قدّموا أنفسهم في كأس العالم للأندية الإمارات 2018، بصورة مشرفة، وحصلوا من خلالها على إشادة وتقدير الجميع“.

كما أعرب غاريدو عن بالغ تقديره لإدارة العين على احترافية التعامل، مضيفًا ”جلست مع إدارة النادي خلال فترة المفاوضات، وتم توضيح أهداف النادي وتحديد الأولويات في المرحلة المقبلة، وشخصيًا عليّ معرفة جيدة بالفريق، وجميع العناصر التي يضمها“.

وواصل ”هدفنا الرئيسي يكمن في المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2019، والمحافظة على لقب بطولة الدوري، والعين يمتلك الإمكانيات والمقدرة والشخصية القوية، التي ستقوده إلى تحقيق طموحات جماهيره“.

وأردف ”أتمنى أن يحظى الفريق في المرحلة المقبلة، بالدعم القوي والمساندة المطلوبة، من جميع أعضاء العائلة العين، المؤلفة من إدارة ولاعبين وأجهزة فنية وطبية وجماهير، وكل منتسب للنادي بروح الفريق الواحد“.

وختم ”سأستهل عملي اليوم، باجتماع قصير مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون والطاقم الطبي، والكل يدرك جيدًا أنه لا وقت للحديث وأهدافنا في العين واضحة، ولا سقف لطموحاتنا، الأمر الذي يفرض علينا التركيز بصورة جيدة ومضاعفة الجهود، وأتمنى أن نوفق في تحقيق أهداف هذا الكيان الكبير وإسعاد جماهيره الوفية“.