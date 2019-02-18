تقارير: الإسباني غاريدو يقترب من تدريب العين الإماراتي

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، المدير الفني السابق للرجاء المغربي والنادي الأهلي المصري، من قيادة العين الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

ورحل غاريدو عن الرجاء المغربي بعد فسخ عقده بالتراضي مع الفريق بسبب سوء النتائج في الدوري المحلي، ليحل بدلًا منه الفرنسي باتريس كارتيرون.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الإمارات اليوم“، يوم الاثنين، فإن نائب رئيس شركة نادي العين لكرة القدم، أحمد حميد المزروعي، زاد من حجم التكهنات حول اقتراب إدارة ”الزعيم“ من التعاقد مع غاريدو لخلافة الكرواتي زوران ماميتش.

وقام المزروعي بمتابعة الحساب الرسمي ”الموثق“ للمدرب غاريدو على ”تويتر“، وهو ما كشف عن اهتمام واقتراب إدارة ”الزعيم“ من التعاقد مع المدرب الإسباني الذي فسخ النادي المغربي عقده معه بالتراضي بعد مشوار طويل وحافل.

وكانت إدارة نادي العين قد كلفت مدرب فريق الرديف، الكرواتي زلجيكو سوبتيش، من أجل الإشراف على الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد بعد انتقال المدرب زوران ماميتش.

وحقق غاريدو لقب الكونفدرالية الأفريقية لعام 2018 مع الرجاء المغربي بعد التغلب على فيتا كلوب في المباراة النهائية.

وتعاقد الرجاء مع غاريدو في صيف 2017، وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد المدرب الإسباني في الصيف المقبل.

وسبق لغاريدو تدريب أندية الأهلي المصري والاتفاق السعودي عربيًا، ومن قبله ريال بيتيس وفياريال في إسبانيا.