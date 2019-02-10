كل ما تريد معرفته عن مباراة العين ضد الوحدة اليوم في الدوري الإماراتي

يخوض فريق العين اختبارًا صعبًا أمام ضيفه الوحدة، مساء الأحد، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشر ببطولة الدوري الإماراتي.

وكان هذا اللقاء قد تأجل للعين بسبب خوضه بطولة كأس العالم للأندية التي شارك بها الزعيم وصعد للمباراة النهائية وخسر أمام ريال مدريد الإسباني.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح موقعة العين والوحدة، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:00 مساء اليوم الأحد بتوقيت الإمارات على ملعب “هزاع بن زايد”.

وتذاع المباراة عبر قناتي أبوظبي الرياضية 1، ودبي الرياضية 1.

ترتيب الفريقين

يحتل العين حامل اللقب المركز الثاني برصيد 29 نقطة ، وحقق الزعيم 9 انتصارات، وتعادل مرتين وخسر مثلهما ويبعد بفارق 5 نقاط عن الشارقة المتصدر وسجل العين 28 هدفاً واستقبل 11 هدفًا، ويعد السويدي ماركوس بيرغ هداف الفريق بالدوري برصيد 10 أهداف.

ويحتل الوحدة المركز السادس برصيد 21 نقطة من خلال 5 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم ، وسجل الفريق 37 هدفًا واستقبل 28 هدفًا ويعد الأرجنتيني سباستيان تيغالي هداف الفريق برصيد 11 هدفًا.

وفاز الوحدة في آخر مواجهة ضد العين في بطولة السوبر الإماراتي التي أقيمت في مصر في أغسطس الماضي بضربات الترجيح بعد ريمونتادا للعين في الشوط الثاني بتسجيل 3 أهداف ليتعادل مع تقدم الوحدة بثلاثية في الشوط الأول.

ولم يفز الوحدة في الدوري الإماراتي منذ تغلبه بنتيجة 2-1 يوم 26 سبتمبر 2015.

العين ورحيل زوران

يسعى العين لتجاوز آثار رحيل مدربه الكرواتي زوران ماميتش وإرهاق الدوليين بعد بطولة كأس آسيا، كما أن الزعيم يبحث عن تقليص فارق النقاط مع الشارقة المتصدر، وأكد الكرواتي زيلجيكو سوبيتش، المدير الفني المؤقت للعين، أن الوحدة منافس قوي وتمت دراسة مبارياته بشكل مميز.

ويسعى العين لتحقيق الفوز الأول بعد رحيل زوران خاصة بعد التعادل مع الإمارات وخاصة مع عودة السويدي ماركوس بيرغ لقيادة الهجوم بجانب الحارس خالد عيسى وإسماعيل أحمد الثنائي بعدما غاب بيرغ للإيقاف عن لقاء الإمارات بجانب عيسى وإسماعيل للإرهاق.

ويعتمد العين على تشكيلته المعتادة بطريقة 4-3-3 بوجود الحارس خالد عيسى وأمامه الرباعي إسماعيل أحمد ومهند العنزي وبندر الأحبابي والياباني تسوكاسا شيوتاني في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط أحمد برمان وبجواره الثنائي عامر عبد الرحمن وريان يسلم.

ويعول العين على الثلاثي الهجومي ماركوس بيرغ والبرازيلي كايو لوكاس الجناح السريع بجانب البرتغالي روبن ريبيرو من أجل اختراق دفاع الوحدة بشكل سريع.

أسلحة الوحدة

يحشد الوحدة أسلحته في مباراة العين وعلى رأسها خبرة المدرب الهولندي هينك تين كات الذي تولى قيادة الفريق مؤخرًا ، ويعتمد تين كات على طريقته 4-2-3-1 من أجل الاستحواذ والسيطرة في وسط الملعب.

ويلعب تين كات بالحارس راشد علي وأمامه الرباعي الكوري الجنوبي تشانغ وو ريم وأحمد راشد ومحمد برغش وحمدان الكمالي في خط الدفاع مع ثنائي الارتكاز منصور الحربي ويحيى الغساني وسلطان الغافري مع المغربي مراد باتنة والبرازيلي ليوناردو للوسط والأرجنتيني سباستيان تيغالي للهجوم.

وقال أحمد عبدالحليم، المدير الفني الأسبق لفريق الوحدة، لـ”إرم نيوز”، إن المباراة ستكون قوية خاصة أن العين يعاني هزة بعد رحيل زوران وعدم الاستقرار على بديل، موضحاً أن خبرة هينك تين كات ستلعب الفارق للوحدة.

وأضاف: “الوحدة يملك عناصر مميزة في الخط الهجومي خاصة الثنائي تيجالي وليوناردو مع تسديدات باتنة القوية كما أن بيرغ يعد أخطر أوراق العين بخلاف انطلاقات كايو ولكن أخطاء الدفاع ستلعب دورًا كبيرًا في حسم نتيجة المباراة”.