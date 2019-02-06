العين الإماراتي يرد على تقارير اقتراب البلجيكي مارك فيلموتس من قيادة الفريق

نفى غانم الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وجود أيّ مفاوضات من قبل ناديه مع البلجيكي مارك فيلموتس، مدرب منتخب كوت ديفوار السابق، ليخلف الكرواتي زوران ماميتش، الذي انتقل لقيادة الهلال السعودي.

وغرَّد الهاجري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل “تويتر”: “أتفق مع الكثيرين بأن العين ليس في أفضل حالاته حاليًّا، والأسباب عديدة ولكنني على يقين بأن الفريق سيتجاوز الظروف الراهنة بوقفة الجميع؛ لأن رجال الزعيم عوَّدونا على إسعاد الأمة العيناوية وثقتنا فيهم بلا حدود”.

وأضاف: “مخطئ من يعتقد أن لاعبي الزعيم من مواطنين أو أجانب يشغل فكرهم أيّ أمر غير الحصول على أفضل النتائج، وإظهار أفضل ما لديهم في الدفاع عن الشعار، وبإذن الله العلي القدير سيكونون أصحاب الكلمة العليا في التحديات المقبلة، بداية بمواجهة “الديربي” ويبقى الأهم هو دعم ومساندة وتحفيز الفريق”.

الاسم الذي تم تداوله في الإعلام بشعار الخبر الحصري من البعض امر مستغرب وعاري من الصحه.

ورداً على أكثر الأسئلة الواردة أؤكد بأن العين لم يفاوض أي مدرب بلجيكي وهناك مدربين اثنين من مدرستين مختلفتين نثق في قدرات كلاهما على المساهمة في تحقيق طموحات "الزعيم" المحلية والآسيوية.#العين — غانم الهاجري (@Ghanimalhajeri) February 6, 2019

وأكمل: “بالأمس افتقدنا جهود ماركوس بيرج أمام الإمارات، والواقع يؤكد أن الفريق قدَّم المردود الذي يستحق عليه الشكر رغم النتيجة غير المرضية لنا جميعًا، الظروف غير الاعتيادية في أيّ منظومة تؤثر سلبًا في كثير من الأحيان خصوصًا عندما يرتبط الأمر بعدم الاستقرار؛ ما يجعل الظهور الأول غير مرضٍ للطموحات، لكن هذا لا يعني أن نقسو على مَن يحملون على عاتقهم همَّ إسعاد محبي الشعار”.

في كثير من الأحيان أجد كماً هائلاً من الرسائل الخاصة والعامة على صيغة استفسارات عن بعض التفاصيل الممنوعة من النشر وفقاً لسياسات واتفاقيات ومبادئ وأخلاق العمل،مما يتعذر الرد عليها بشكل ودي او رسمي .#العين — غانم الهاجري (@Ghanimalhajeri) February 6, 2019

وتابع: “بضعة أيام تفصلنا عن مباراة الفريق المؤجلة بمسابقة الدوري أمام الوحدة، ولا وقت للتفكير في أي أمر سوى دعم طموحات الفريق في تحقيق النتيجة القوية للبقاء في سباق المنافسة على الصدارة، وتأكيد ثقتنا في نجوم “الزعيم” على تحقيق النتيجة القوية والفوز بنتيجة مباراة “الديربي”.

واختتم: “الاسم الذي تم تداوله في الإعلام بشعار الخبر الحصري من البعض أمر مستغرب وعار عن الصحه. وردًّا على أكثر الأسئلة الواردة أؤكد أن العين لم يفاوض أيَّ مدرب بلجيكي، وهناك مدربان اثنان من مدرستين مختلفتين نثق في قدراتهما على المساهمة في تحقيق طموحات “الزعيم” المحلية والآسيوية”.

المواقف الطارئة ليست اختيار لذلك التسرع في إظهار ردود الأفعال بعيداً عن منطق التحليل السليم والقراءة الصحيحة في نطاق العمل على وضع الحلول دائماً ما يحسب عليك وليس لك، برغم سعيك إلى الخير، ومنطق النجاح يفرض عليك السيطرة على عواطفك ومشاعرك وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار.#العين — غانم الهاجري (@Ghanimalhajeri) February 6, 2019

وأشارت قناة “أبوظبي” الرياضية، إلى وجود أخبار قوية عن اقتراب العين من التعاقد مع المدرب البلجيكي مارك فيلموتس.

وتولى فيلموتس تدريب بلجيكا لأربع سنوات قاد خلالها منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2014، وبطولة أوروبا العام الماضي.

ثم تولي قيادة منتخب كوت ديفوار، قبل أن يرحل عنه عقب 6 أشهر من توليه المسؤولية، بعد الخسارة 2-صفر أمام المغرب في أبيدجان، ليحتل الفريق المركز الثاني في المجموعة الثالثة ويفشل في بلوغ بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا 2018.