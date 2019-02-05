الشارقة يحقق فوزًا دراميًا على الظفرة ويعزز صدارته في ترتيب الدوري الإماراتي

حقق فريق الشارقة فوزًا دراميًا على الظفرة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد خالد بن محمد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لدوري الخليج العربي، اليوم الثلاثاء.

وتقدم الظفرة في الدقيقة السادسة عن طريق مدافعه عبدالله الرفاعي، وتعادل الشارقة من ركلة جزاء سددها إيغور كورنادو في الدقيقة 78، وتمكن معتصم ياسين من تسجيل الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة 89.

ورفع الشارقة رصيده إلى 34 نقطة، بعدما نجا من الخسارة الأولى له في الموسم الحالي، وعزز تصدره لترتيب الدوري، وتجمد رصيد الظفرة عند 14 نقطة، وظل في المركز العاشر.

وضمن الجولة نفسها، خسر اتحاد كلباء 2-4، أمام ضيفه الوحدة، ليتجمد رصيد صاحب الأرض عند 18 نقطة، ويحافظ على مركزه الثامن، ورفع الوحدة رصيده إلى 21 نقطة، في المركز السادس.

وأنهى الوحدة الشوط الأول، متقدمًا بـ4 أهداف، وبدأها عن طريق ليوناردو دا سيلفا، من ضربة جزاء في الدقيقة 17، وأضاف تيجالي الهدف الثاني في الدقيقة 22، من هجمة مرتدة سريعة.

وأحرز سلطان علي الغافري الهدف الثالث في الدقيقة 32، بعد كرة بينية وصلته وسط حراسة مدافعي اتحاد كلباء، وسجل مراد باتنا الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 38.

وتمكن ميكي راموس، من تقليص الفارق لاتحاد كلباء، بتسجيل هدفين في الدقيقتين 72 و85، إلا أن الوحدة نجح في إنهاء المباراة لصالحه، واقتنص 3 نقاط غالية.