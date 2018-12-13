نادي الشارقة ينهي الدور الأول على قمة ترتيب الدوري الإماراتي بالفوز على الإمارات (فيديو)

انفرد نادي الشارقة بصدارة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، بعدما سحق ضيفه الإمارات 4-صفر، اليوم الخميس.

وبذل ريان مينديز مجهودًا كبيرًا عندما راوغ أكثر من لاعب واخترق دفاعات الإمارات من الناحية اليسرى، قبل أن يسدد في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 16.

وعزز البرازيلي ويلتون سواريس النتيجة بعد نصف ساعة من البداية، قبل أن يتلقى مينديز تمريرة رائعة وضعته في مواجهة المرمى، ليجعل النتيجة 3-صفر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأحرز سواريس هدفه الشخصي الثاني والرابع للشارقة في الدقيقة 75 بتسديدة من داخل المنطقة.

#الشارقة يحقق انتصاراً كبيراً بأربعة أهداف نظيفة على #الإمارات..

الملك بطل الشتاء برصيد 31 نقطة بنهاية المرحلة الأولى من المسابقة والإمارات في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط

شاهد أهداف المباراة#الشارقة_الإمارات#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/OxwcCXnwGL — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

ورفع الشارقة، الذي أنهى الدور الأول في القمة، رصيده إلى 31 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن العين حامل اللقب صاحب المركز الثاني، الذي يشارك حاليًا في كأس العالم للأندية.

وظل رصيد الإمارات، الذي تلقى الخسارة 11 في 13 مباراة، تسع نقاط في المركز قبل الأخير.