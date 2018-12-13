نادي الشارقة ينهي الدور الأول على قمة ترتيب الدوري الإماراتي بالفوز على الإمارات (فيديو)

نادي الشارقة ينهي الدور الأول على قمة ترتيب الدوري الإماراتي بالفوز على الإمارات (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

انفرد نادي الشارقة بصدارة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، بعدما سحق ضيفه الإمارات 4-صفر، اليوم الخميس.

وبذل ريان مينديز مجهودًا كبيرًا عندما راوغ أكثر من لاعب واخترق دفاعات الإمارات من الناحية اليسرى، قبل أن يسدد في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 16.

وعزز البرازيلي ويلتون سواريس النتيجة بعد نصف ساعة من البداية، قبل أن يتلقى مينديز تمريرة رائعة وضعته في مواجهة المرمى، ليجعل النتيجة 3-صفر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأحرز سواريس هدفه الشخصي الثاني والرابع للشارقة في الدقيقة 75 بتسديدة من داخل المنطقة.

ورفع الشارقة، الذي أنهى الدور الأول في القمة، رصيده إلى 31 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن العين حامل اللقب صاحب المركز الثاني، الذي يشارك حاليًا في كأس العالم للأندية.

وظل رصيد الإمارات، الذي تلقى الخسارة 11 في 13 مباراة، تسع نقاط في المركز قبل الأخير.

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