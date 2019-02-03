الدوري الإماراتي يعود بعد غياب بمباراة قمة بين الجزيرة وشباب الأهلي دبي

سيعود دوري المحترفين الإماراتي إلى الحياة، بعد توقف أكثر من 50 يومًا، بقمة مرتقبة بين الجزيرة وشباب الأهلي دبي على أمل التخلص من إحباط كأس آسيا، والعودة إلى أجواء المنافسة على اللقب.

وسيستضيف الجزيرة منافسه شباب الأهلي في استاد محمد بن زايد، غدًا الاثنين، وسيحاول الفريقان التخلص من آثار إخفاق منتخب الإمارات في إحراز لقب كأس آسيا على أرضه، والخسارة القاسية 4-صفر في قبل النهائي أمام قطر، التي توجت باللقب بعد ذلك.

وقال الهولندي داميان هيرتوج، مدرب الجزيرة، في مؤتمر صحفي: “انضم خمسة لاعبين من نادي الجزيرة إلى تشكيلة المنتخب، ولكن بعضهم لم يشارك في المباريات.

“سيعود اللاعبون بروح عالية ومعنويات مرتفعة، وأنا متأكد من استعداداتهم التامة لملاقاة لاعبي الفريق. كما أن الفريق بانتظار عودتهم لمواجهة الأهلي”.

وأضاف: “لا بد من الحصول على النقاط الثلاث لنضمن السيطرة والعودة بقوة. أتوقع أن يلعب الفريقان للفوز مثلما حدث في الماضي في موسم الدوري (حين فاز الجزيرة 5-4)”.

وتضم تشكيلة الجزيرة من لاعبي الإمارات الهداف علي مبخوت وخلفان مبارك وفارس جمعة والحارس علي خصيف وخليفة الحمادي، الذي سيغيب بسبب الإيقاف.

ويحتل الجزيرة المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 13 مباراة، وبفارق الأهداف عن العين، حامل اللقب، الذي خاض 12 مباراة، بينما يأتي الأهلي رابعًا وله 25 نقطة.

ويتصدر الشارقة، الذي لم يخسر في 13 مباراة هذا الموسم، المسابقة برصيد 31 نقطة، وسيحاول تعزيز تصدره للمسابقة عندما يستضيف الظفرة، يوم الثلاثاء.

ويدرك رودولفو أروابارينا، مدرب الأهلي، صعوبة المهمة أمام الجزيرة، وأكد أنه حاول مساعدة اللاعبين على التخلص من حزن خسارة كأس آسيا.

وقال المدرب الأرجنتيني: “بذل اللاعبون الدوليون جهدًا أكبر من بقية زملائهم (في الفريق) ولم يحصلوا على فترة راحة، كما أن خسارة البطولة أمر محزن، لكني أثق في قدرتهم على تخطي هذا الأمر، لأنهم من اللاعبين الكبار أصحاب الخبرة”.

ويوم الثلاثاء، يبدو العين مرشحًا بقوة لتحقيق فوزه الخامس على التوالي، عندما يستضيف الإمارات، صاحب المركز 13 وقبل الأخير.

وانفصل العين عن مدربه زوران ماميتش، يوم الثلاثاء الماضي، بالتراضي، رغم أنه قاد الفريق إلى نهائي كأس العالم للأندية، كما وافق على رحيل لاعب الوسط حسين الشحات إلى الأهلي المصري الشهر الماضي.