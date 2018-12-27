شباب الأهلي دبي يحقق فوزًا دراميًا على الجزيرة ويصعد لنصف نهائي كأس الخليج العربي (فيديو)

صعد شباب الأهلي دبي إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي بعد فوزه في الوقت القاتل على الجزيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد مكتوم بن راشد في ربع نهائي المسابقة.

تقدم الجزيرة في الدقيقة الثالثة بهدف عكسي سجله سالمين خميس مدافع شباب الأهلي في مرماه، وتعادل خايمي أيوفي لشباب الأهلي في الدقيقة 40، ثم عاد اللاعب نفسه وسجل الثاني في الدقيقة 45.

وأدرك الجزيرة التعادل في الدقيقة 69 عبر ناصر برازيت قبل أن يسجل أحمد عبدالله جشك هدفًا قاتلًا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وعاد جشك ليسجل الرابع في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

ويلعب شباب الأهلي مع الفائز من مباراة النصر والوصل التي تقام غدًا الجمعة.