العين الإماراتي يرد على تقارير رحيل زوران ماميتش لقيادة نادي الهلال السعودي

رد غانم الهاجري، رئيس شركة نادي العين لكرة القدم، على التقارير التي أثيرت خلال اليومين الماضيين بشأن رحيل المدرب الكرواتي زروان ماميتش، مدرب الفريق، إلى قيادة نادي الهلال السعودي، خلفًا للمدرب خورخي جيسوس.

وقال الهاجري عبر حسابه على تويتر: “البقاء أو الرحيل خياران متاحة.. وللجميع حق اتخاذ قراره بحرّية مطلقة والمؤكد أن الرغبة والإرادة هي التي تحدد وتحكم اتجاه اختيارك”.

وأضاف: “العين ثابت والكل متحركون، مبادئنا تثبتنا ومبادئهم تحركهم واستراتيجيتنا واضحة والفضل لله، ومن بعده قيادة هذا الكيان في المكانة التي يتبوأها النادي محليًا، إقليميًا، قاريًا وعالميًا”.

وتابع: “عالم كرة القدم مرتبط بالتحديات وأحيانًا بالمفاجآت ومن الطبيعي رحيل الأشخاص.. التفاصيل دائمًا تخص الأطراف المعنية وأصحاب الشأن وليس الجميع”.

وأردف: “نتعامل بمبدأ احترام رغبة الآخرين ولا يمكن تبني الأفكار السلبية والقادم أفضل بإذن الله”.

وأكمل: “طريق البطولات في معقل الزعيم لم نعرفه بفضل أشخاص مروا من هنا قبل أن يغادروا، وفكرة حصد البطولات والإنجازات، مرتبطة بشخصية “الزعيم” وجماهيره والمنتمي له يدرك جيداً أنه سيعانق مجدًا جديدًا ويصنع تاريخًا كبيرًا ويحقق أحلامه الاستثنائية في الوصول للعالمية لا لشيء سوى أنه العين”.

وشدد: “سيتم توضيح جميع الأمور وكافة التفاصيل المرتبطة بوضع الفريق خلال الفترة المقبلة، فقط علينا التعامل بالهدوء “يعطيكم العافية” والقادم بإذن الله أفضل وأجمل”.

وكانت صحيفة “الرياضية” السعودية، ذكرت أن نادي الهلال بصدد الانفصال عن مدربه البرتغالي جورجي جيسوس الذي يقوده منذ مطلع الموسم الحالي.

الصحيفة أشارت إلى أن الاتفاق قد تم بالفعل بين إدارة الهلال، والكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للعين الإماراتي، ليشرف على تدريب الزعيم خلفًا لـ جيسوس.

ماميتش (47 عامًا) سينفصل بالتراضي عن العين -بحسب الصحيفة- بعد أن قاده لإنجاز تاريخي في كأس العالم للأندية قبل أسابيع قليلة، باحتلال المركز الثاني خلف ريال مدريد.

المدرب الكرواتي يمتلك تجربة سابقة في الملاعب السعودية في موسم 2016\2017، عندما أطاح بالهلال من نصف نهائي كأس ولي العهد، قبل أن يخسر النهائي أمام الاتحاد.