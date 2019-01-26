تقارير.. زوران ماميتش وافق على قيادة نادي الهلال السعودي بعد فسخ عقده مع العين الإماراتي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي اتفقت مع الكرواتي زوران ماميتش، مدرب نادي العين الإماراتي، نهائيًا لقيادة الفريق خلفًا للبرتغالي جيسوس.

وأشارت صحيفة “الرياضية” إلى أنه ينتظر أن يصل زوران إلى الرياض خلال هذا الأسبوع؛ للتوقيع الرسمي، بعد أن وافقت إدارة العين على فسخ عقده بالتراضي.

وكان تراجع نتائج الهلال، مؤخرًا، فتح الأبواب أمام احتمال رحيل مدرب الفريق، جورجي جيسوس.

وقد شرعت إدارة الهلال بجدية في البحث عن بديل للمدرب البرتغالي، حيث تفاضل حاليًا بين الروماني كوزمين أولاريو، والكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين الإماراتي، حيث يحظى الأخير بتأييد واسع.

اتفقت إدارة #الهلال مع الكرواتي زوران ماميتش مدرب نادي العين الإماراتي، نهائيا لقيادة الفريق خلفاً للبرتغالي جيسوس وينتظر أن يصل إلى الرياض خلال هذا الأسبوع للتوقيع الرسمي، بعد أن وافقت ادارة العين على فسخ عقده بالتراضي. عبر @a_alhanyan pic.twitter.com/7QghxVdkSi — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) January 26, 2019

وكان غانم الهاجري، رئيس مجلس إدارة نادي العين الإماراتي، قد نفى اقتراب الكرواتي زوران ماميتش من الرحيل خلال الأيام الماضية.

وكتب الهاجري على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلًا: “الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للعين، مستمر حتى نهاية عقده، والإعلان عن التجديد مع المدرب واللاعبين الذين دخلوا فترة الستة أشهر سيتم قبل بداية الدور الثاني”.

وأضاف: “ما يتم تداوله حول مصير مدرب العين أمر طبيعي، وما ذكره زوران كذلك طبيعي فنحن نتطلع للاستمرار في تحقيق الإنجازات اتساقًا مع رؤية هذا الكيان”.

وتابع: “زوران ولاعبو العين فرضوا نجوميتهم بما قدموه وحصلوا على احترام وتقدير الجميع، ومن الطبيعي جدًا أن يسيطروا على المشهد خلال فترة الانتقالات الشتوية”.

كان زوران ماميتش قد توج مع العين ببطولة الدوري والكأس المحلية في الموسم الماضي، كما قاده للوصول إلى المباراة النهائية لبطولة أندية العالم أمام ريال مدريد الإسباني.

وسبق للمدرب الكرواتي قيادة الدفة الفنية لنادي النصر السعودي الغريم التقليدي للهلال موسم 2016م، قبل أن يغادره إلى العين الإماراتي.

يذكر أن ماميتش بدأ مسيرته التدريبية برفقة نادي دينامو زغرب الكرواتي، وحقق معه الدوري في 3 مرات متتالية، قبل أن يدرب النادي السعودي.